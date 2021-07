Click&Boat, la vacanza in barca per i viaggiatori last minute













L’84% degli italiani, per il 2021, ha scelto una vacanza in Italia. Ovunque lampeggia la spia del tutto esaurito e le coste italiane sono colme di ombrelloni e lettini. In un momento storico in cui la voglia di normalità arieggia in tutte le case.

Click&Boat corre in soccorso dei viaggiatori che temono il fully booked, con la possibilità di trovare la soluzione che abbini la voglia di mare con l’esigenza di cercare un luogo poco frequentato. Ovvero una vacanza in barca e cinque tratti di costa, nelle varie regioni italiane, dove fare il bagno lontano dal caos.

Come Punta Carena, in Liguria, circondata da ripide scogliere a picco sul mare. Uno dei punti balneabili meno affollati della riviera di Ponente, nel comune di Finale Ligure, che si può raggiungere solo via mare.

Oppure Cala Luna, in Sardegna, una delle spiagge raggiungibili solo dal mare più affascinanti del Mediterraneo. Una striscia di sabbia tra il mare e l’acqua dolce del lago alle sue spalle. Questo consente di fare il bagno in un mare caraibico e poi sciacquarsi dal sale nell’acqua dolce a pochi metri.

O ancora la spiaggia delle Due Sorelle, nelle Marche, a poche miglia di navigazione da Ancona, in piena riviera del Conero e raggiungibile soltanto tramite una barca, caletta tra due faraglioni che spuntano dal mare.

C’è anche Cala Felice, sulla punta nord di Ponza, una spiaggia chiara con un mix di sabbia e sassi.

E infine, la spiaggia della Marinella di Palmi, in Calabria, con fondali ideali per sub e snorkeling. Facilmente raggiungibile ma poco frequentata. In barca si può raggiungere il vicino Anfiteatro.