Click It, online il portale dedicato ai viaggi undertourism in Italia













È online Click It, il primo portale dedicato ai viaggi undertourism in Italia lanciato, nel corso di Bit Digital Edition che vede L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner, dalla startup Viaggitalia.

L’undertourism mira a valorizzare la scoperta di borghi, territori e tradizioni con un approccio di turismo slow e sostenibile che si contrappone al turismo di massa. Click It si fa promotore in Italia di questo nuovo concept avvalendosi di una piattaforma e di risorse tecnologiche totalmente made in Italy, proponendo una vetrina che oggi conta già oltre 800 proposte di viaggio in tutte le fasce di prezzo integrate nei tre moduli di offerta, Vacanze, Soggiorni ed Esperienze.

Giampiero Campajola, cofounder e ceo di Viaggitalia, dichiara: «Click It è un portale che propone viaggi in Italia in chiave undertourism con una nuova formula di presentazione e prenotazione per garantire ai visitatori un’esperienza unica e unicamente italiana. L’interfaccia, interamente sviluppata con tecnologia italiana, è semplice e intuitiva e consente di prenotare soggiorni, esperienze e vacanze, ma anche di creare il proprio pacchetto abbinando pernottamenti, visite ed escursioni a piacere. Vogliamo diventare il portale di riferimento per i viaggi undertourism puntando su destinazioni e itinerari che sono lontani dal turismo di massa».

La nuova online travel agency si presenta sul mercato con una vetrina che valorizza l’offerta turistica italiana di destinazioni, agenzie viaggi, tour operator, strutture ricettive e operatori di turismo esperienziale, che hanno ora a disposizione un marketplace specifico. Oltre alla classica formula B2C, il portale popone la formula B2B2C per dare la possibilità agli agenti di utilizzare Click It come piattaforma digitale di vendita per i loro clienti.

Si tratta di un aggregatore dell’offerta turistica nazionale che intercetta le tendenze nel comportamento d’acquisto dei viaggiatori sempre più orientati al turismo di prossimità, lento e sostenibile, e punta fortemente sulla collaborazione con operatori e destinazioni.