Click It, nasce l’ota tutta italiana dedicata al turismo internazionale

Nasce una nuova Ota tutta italiana dedicata al turismo nazionale: è Click It, il portale vetrina di ViaggItalia che punta a valorizzare itinerari e destinazioni meno scontati, la ricchezza unica e ancora poco conosciuta dei nostri territori, l’Italia che non ti aspetti.

Click It sarà presentato a stampa e operatori al Ttg Travel Experience di Rimini (Pad. D5 – stand n. 166). In fiera sarà presente Giampiero Campajola, socio e amministratore delegato di ViaggItalia Srl, start up innovativa con sede nell’area Trieste Science Park e fondata da un gruppo d’imprenditori e manager esperti di turismo e innovazione con rilevanti esperienze a livello nazionale.

«Click It è la scelta di cliccare Italia, fin dal nome. Nasciamo come start up innovativa perché crediamo che la tecnologia possa essere una grande risorsa al servizio del territorio. Proponiamo una nuova formula di presentazione e prenotazione del prodotto Italia, con una forte connotazione in ambito undertourism per garantire al turista un’esperienza “unica e unicamente” italiana», ha affermato Campajola.

Il servizio è un’unica piattaforma digitale di prenotazione con proposte in tutte le fasce di prezzo integrate in tre moduli di offerta: le vacanze, i soggiorni, le esperienze, combinabili anche in dynamic packaging dal cliente finale. Il portale si distingue rispetto alle altre Ota perché lavora sul territorio con diverse formule di partnership mirate a coinvolgere destinazioni, consorzi e singoli operatori.

Numerosi i vantaggi per gli operatori: zero costi fissi, nessuna fee d’ingresso per essere presenti sul portale, commissione del 10% sui servizi prenotati, pagamento entro la data di fruizione del servizio/soggiorno.