Click It, l'estate italiana lontana dal turismo di massa













Nell’estate di turismo slow e prossimità, Click It invita alla scoperta di centinaia di destinazioni italiane che meritano di essere vissute nei borghi, al mare, in campagna, in collina o in montagna. Itinerari lontani dalla folla costruiti sugli interessi di ogni viaggiatore.

L’online travel agency dedicata ai viaggi undertourism in Italia fornisce a tour operator, agenzie di viaggi, strutture ricettive e operatori del turismo esperienziale un canale di vendita senza costi fissi, applicando la commissione del 10% sul venduto.

Inoltre, offre alle agenzie una versione b2b2c personalizzata che gli agenti possono utilizzare per prenotare offerte customizzate per i loro clienti con il sistema del dynamic packaging. Il portale offre anche diverse soluzioni per dare visibilità alle destinazioni con sezioni e siti dedicati che, all’interno della piattaforma, mettono in evidenza i loro contenuti editoriali e le proposte di viaggio degli operatori verso il loro territorio, prenotabili online con pochi clic.

Tra gli esempi di proposte alternative al turismo di massa: sorvolare il Parco dei Monti Sibillini in mongolfiera, degustare piatti e vini abruzzesi in un tradizionale trabocco sulla Costa dei Trabocchi, respirare con il forest bathing in un’antica faggeta dell’Appennino Umbro-Marchigiano, fare rafting e yoga nel Parco del Pollino, preparare cioccolatini con il maître chocolatier in Sicilia, aspettare l’alba sull’altopiano di Argimusco per vedere il sole sorgere sui megaliti della Stonehenge siciliana, scoprire l’altra Venezia pedalando sull’isola di Pellestrina, passeggiare tra i vigneti delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, patrimonio Unesco. Oppure partecipare a un laboratorio di ceramica nella bottega del mastro vasaio nel cuore delle Marche, scoprire la cultura della comunità Arbëreshe a Civita in provincia di Cosenza, esplorare i Monti Iblei in Sicilia con un’escursione in fuori strada.

La piattaforma raggruppa le offerte in tre moduli: dove dormire, cosa fare e i pacchetti weekend e vacanze. Le offerte sono selezionate dagli ambassador di Click It e sono suddivise in sei categorie tematiche: enogastronomia, città d’arte, natura, sport, benessere, famiglia. Si può partire scegliendo dove dormire e la piattaforma suggerirà le attività da fare nei dintorni o viceversa, per organizzare una vacanza personalizzata con il sistema del dynamic packaging. Per prenotare un pacchetto di viaggio già pronto basta scorrere tra le offerte di weekend e vacanze. Si può cercare anche per regione con i focus box che mettono in evidenza le proposte raggruppate per destinazioni.