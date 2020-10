Click & Boat punta sul noleggio barche anche in autunno

La barca non è sinonimo solo di stagione estiva, infatti Click & Boat offre la possibilità di vivere esperienze a bordo anche in autunno e alla portata di tutti grazie all’elevatissimo numero di imbarcazioni a disposizione.

Tra le proposte, i grandi laghi del Nord: Lago di Garda, Lago Maggiore e Lago di Como. Ognuno di questi specchi d’acqua dolce è coperto dall’offerta di Click & Boat che propone diverse tipologie di imbarcazione per andare alla scoperta dei bacini in lungo e in largo e godere degli angoli più intimi, belli e affascinanti.

Una delle gite percorre la costa bresciana del Lago di Garda, partendo dalla storica Sirmione, con le Grotte di Catullo, fino ad arrivare a Riva, all’estremità opposta, ammirando le rocche di Manerba, il Vittoriale e tutti i deliziosi paesi che si affacciano sul lago.

Per i più romantici, il Lago Maggiore riserva i circuiti più languidi tra pendii scoscesi e fitti boschi; imperdibile il tour delle Isole Borromeo dove l’Isola Madre, l’Isola Bella e l’Isola Superiore si contendono il primato in fatto di fascino. Il Lago di Como è l’ideale per chi ama il jet set internazionale, i borghi pittoreschi e subisce il fascino degli antichi palazzi nobiliari che costellano la costa e ammaliano con la loro bellezza.

Click & Boat propone diverse soluzioni anche per andare alla scoperta della laguna veneta che include le isole del Lido, Murano, Burano e Sant’Erasmo. A bordo dell’imbarcazione scelta si vedranno i lidi famosi per il Festival del Cinema, i giardini della Biennale, le botteghe dove si lavora il vetro oltre a chiese, ville, chiuse e spazi verdi.

Unica la possibilità di percorrere anche il Canal Grande con una vista privilegiata di Venezia da un’imbarcazione privata e da lì entrare nei canali minori per vedere da vicino tutto quello che ha reso la città lagunare famosa e amata da milioni di visitatori.

Un altro tour porta alla scoperta della zona peninsulare di Chioggia, una delle più grandi zone umide italiane chiamata anche la “piccola Venezia”, per la somiglianza di spirito con la più famosa vicina. Oltre alle più classiche imbarcazioni a motore non cabinate, in questa zona Click & Boat offre anche una soluzione più inusuale che incuriosirà gli animi più avventurosi: le house-boat. Pratiche e confortevoli, sono una soluzione ottimale per vivere davvero appieno il fascino della navigazione dandole un tocco bucolico e meditativo che certamente affascinerà tutti.