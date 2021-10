Clicca e iscriviti al webinar Svizzera: appuntamento il 7 ottobre













Mancano poche ore al webinar “Ho bisogno di una vacanza: inverno in Svizzera tra green ed experience”, organizzato da Svizzera Turismo, con Vallese Turismo e il comprensorio di Corvatsch, Diavolezza e Lagalb.

L’appuntamento è giovedì 7 ottobre, alle 14 su Travel ID, la community de L’Agenzia di Viaggi Magazine dedicata ai professionisti del turismo.

Per iscriversi basta cliccare su questo link e compilare il form di registrazione.

Al webinar verranno presentate ad adv e professionisti del turismo le opportunità e le novità del prossimo inverno in Svizzera. La sostenibilità – con l’innovativo concetto di “Swisstainable” che caratterizza le diverse attività – sarà il fil rouge delle diverse proposte, pensate non soltanto per sciatori professionisti, ma anche per chi si appresta a vivere la “prima volta” sulla neve.

Molte infatti le attività pensate anche per i meno esperti: un’escursione in fatbike a Davos Klosters, nel comprensorio di Pischa, ad esempio. Questi monster truck colorati in formato bicicletta sono in grado di affrontare diversi tipi di terreni, garantendo corse mozzafiato.

E ancora, un’esperienza in kayak per scoprire il paesaggio invernale dal lago di Brienz o un giro a Sr.Moritz, destinazione simbolo del turismo invernale, che con la sua Vision 2025, punta a utilizzare solo acqua riciclata per creare la neve artificiale usata sulle piste.

Per chi invece vuole inforcare gli sci per la prima volta, nel comprensorio di sport invernali Mürren-Schilthorn sono disponibili 51 km di piste dove si può imparare a sciare con l’offerta “try to ski”, davanti allo scenario unico dei monti Eiger, Mönch e Jungfrau

Diversi spunti verranno offerti anche agli agenti che hanno bisogno di accontentare una clientela più esperta e abituata alla montagna.

La regione del Vallese, ad esempio, presenterà una serie di pacchetti e proposte confezionate per l’inverno 2021/2022. Tra queste, il nuovo tour scialpinistico guidato di un giorno sul ghiacciaio di Aletsch, ma anche il pacchetto volo+parapendio, seguiti da aperitivo e pizza, e l’introduzione dello SchneeSpassPass, il nuovo pass che comprende il viaggio sul treno a cremagliera del Gornergrat e l’utilizzo illimitato della pista per slittini tra Rotenboden (2815 m) e Riffelberg (2582 m).

Proposte ad hoc anche nei tre comprensori sciistici di Corvatsch, Diavolezza e Lagalb, nell’Alta Engadina, nei dintorni di St. Moritz.

Il Corvatsch, la montagna per lo sci più conosciuta dagli italiani in Svizzera, con 120 km di piste e gli impianti “Corvatsch Surlej” e “Furtschellas”, che apriranno dal 27 novembre 2021 fino al 24 aprile 2022, ospiterà da quest’anno la distilleria del whisky Single Malt più in quota al mondo. Previste giornate con prezzi speciali per gruppi italiani a partire da 5 sciatori, e rimborso parziale dello skipass in caso di pandemia o chiusura forzata degli impianti.

La Diavolezza offre invece una discesa dal ghiacciaio, accanto alle piste battute, mentre il Lagalb è particolarmente apprezzata dagli sciatori sportivi per le sue piste ripide e le numerose discese in fuoripista.

Punta quindi molto sul mercato italiano come turismo di prossimità, la Svizzera, proponendosi come meta perfetta per una gita di 1, 2 o 3 giorni.

Molti gli operatori italiani che lavorano già con la destinazione. Oltre ad Adrastea Viaggi, Il Girasole Viaggi e Girod Viaggi. Anche operatori che offrono programmi di tuor organizzati come Boscolo, Frigerio Viaggi, Caldana International e molti altri che propongono dai classici trenini panoramici alle visite in città o i tour.