Clia si rafforza in Europa con Julie Green alla comunicazione

Clia (Cruise Lines International Association) annuncia una maggiore attenzione all’Europa con la creazione di una divisione specifica sulla comunicazione. L’associazione nomina di Julie Green vice president Strategic Communication e l’arrivo, presto, di un direttore generale.

Green ha una vasta esperienza nella comunicazione politica e corporate; è stata responsabile della comunicazione aziendale per la società di consulenza Wsp in Uk e in precedenza è stata responsabile globale della comunicazione di Bechtel Corporation, dove ha trascorso più di un decennio nella gestione delle campagne di marketing e comunicazione.

«Il rafforzamento ulteriore della comunicazione in Europa è essenziale per supportare i nostri membri nel loro impegno e nella leadership in ambito di turismo responsabile – ha detto Kelly Craighead, presidente e ceo di Clia – Julie ha l’esperienza e le qualifica per guidarci in questa nuova ed eccitante era e per aiutarci a raccontare le incredibili storie del settore crocieristico, condividendole con i nostri partner e con i gruppi di interesse in Europa e oltre. Siamo entusiasti di darle il benvenuto nel nostro team».

Nel suo nuovo ruolo Julie Green guiderà infatti la comunicazione strategica di Clia in Europa. Inizierà il suo mandato a Londra, trasferendosi negli uffici Clia a Bruxelles a partire da agosto 2020.

«Mi sento immensamente privilegiata per essere stata scelta per questa posizione in un momento così eccitante per il settore crocieristico, che sta andando sempre più forte – ha dichiarato Green – L’industria delle crociere ha una storia positiva da condividere e non vedo l’ora di conoscere i membri e partner di Clia e di collaborare con i nostri stakeholder in tutta Europa».