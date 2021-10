Clia nomina Marie-Caroline Laurent direttore generale Europa













Cruise Lines International Association (Clia), l’associazione mondiale delle compagnie crocieristiche, ha nominato Marie-Caroline Laurent direttore generale Europa: la carica sarà effettiva a partire dal prossimo 15 novembre.

Marie-Caroline Laurent è un’esperta di politica dei trasporti e ha lavorato in ruoli di leadership in Iata, per circa dieci anni.

In passato, ha operato anche nel Parlamento europeo e per la Camera di commercio Usa per l’Ue.