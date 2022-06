Clia European Summit:

«Verso i 12 milioni di crocieristi»













«Dodici milioni di passeggeri movimentati è l’obiettivo a cui tornare per il 2023». Lo annuncia Francesco Galietti, direttore Clia Italia, a margine della presentazione di Clia European Summit, la prima conferenza europea del settore crocieristico che si svolgerà a Genova dal 14 al 16 giugno.

L’incontro vedrà la partecipazione di 300 esponenti del gotha crocieristico mondiale, ministri italiani e di altri Paesi, vertici delle compagnie, rappresentanti della Regione, del Comune, delle Autorità marittime e dei trasporti.

In apertura del summit, focus sul futuro del settore. Tra i temi principali, poi, le crociere nel Mediterraneo, la sostenibilità, i mercati di provenienza dei crocieristi.

Le compagnie crocieristiche hanno da tempo ripreso le operazioni e oggi puntano al ritorno alla normalità, con la previsione di recuperare pienamente i livelli pre-pandemici già nel 2023 per poi tornare a crescere in maniera stabile negli anni successivi.

E una tappa importante di questo percorso è rappresentata proprio dal Clia European Summit, organizzata dall’associazione delle compagnie di crociera con il supporto di Regione Liguria, Comune di Genova, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Camera di Commercio di Genova.

«Ci saranno oltre 300 rappresentanti il gotha del crocierismo europeo e mondiale, oltre a membri del governo italiano e di altri Paesi e delle istituzioni nazionali e locali – dice Galietti – Questo primo summit europeo è un’occasione di confronto per definire approcci e soluzioni concrete alle sfide che abbiamo e avremo di fronte: transizione ecologica, turismo sostenibile, rapporti e sinergie con le comunità locali, nonché lo sviluppo di posti di lavoro e nuove rotte. Siamo felici si svolga in Italia, il primo Paese di destinazione d’Europa per numero di passeggeri».

La scelta di Genova è legata al suo valore simbolico, alla sua storia marittima, al rapporto forte con la crocieristica, alla ripartenza delle navi nell’estate 2020, alle sfide che investono il mondo dello shipping.

«Nell’estate del 2020 da Genova è salpata la prima crociera del post lockdown – racconta Marco Bucci, sindaco di Genova – Un evento simbolico per tutto il Paese, in grado di restituire speranza in un momento difficile. Questo summit rappresenta qualcosa di simile, perché riconosce alla città l’importanza strategica nel settore della crocieristica italiana ed europea. Nel pre-pandemia eravamo tra i porti leader del Mediterraneo e sono certo che torneremo ad esserlo. L’amministrazione è pronta a fare la sua parte per favorire la piena ripresa del settore. Genova recupererà i livelli del 2019 nel 2023, ma anche di andare oltre visto che i dati di quest’anno sono già molto incoraggianti».

Luigi Attanasio, presidente Camera di Commercio di Genova, aggiunge: «Il nostro territorio è pronto ad accogliere i crocieristi in città, nei borghi e nell’entroterra, che si stanno aprendo sempre più a questo tipo di turismo, costruendo itinerari e proponendo sempre nuove esperienze turistiche, culturali ed enogastronomiche. Le nostre imprese, poi, aspettano con grande attenzione questo importante appuntamento per poter cogliere le opportunità d’affari offerte dal mercato crocieristico e portare anche a bordo delle grandi navi i sapori e i profumi della nostra Liguria».