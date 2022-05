Clia, a Genova il primo European Summit della crocieristica













Si terrà a Genova dal 14 al 16 giugno 2022 il Clia European Summit, la prima conferenza europea della crocieristica. Per ospitare l’evento, l’associazione internazionale del comparto crocieristico ha scelto l’Italia, primo Paese di destinazione d’Europa per numero di passeggeri, e in particolare la Liguria (prima regione italiana per numero di crocieristi) da cui nell’estate del 2020 è partita la prima nave dopo lo stop imposto dalla pandemia.

Il summit si articolerà in tre giorni di appuntamenti in diversi luoghi della città con la partecipazione di oltre 300 ospiti provenienti da tutto il mondo: ministri italiani e di altri Paesi europei, vertici delle compagnie, rappresentanti della Regione, del Comune, delle Autorità marittime e dei trasporti.

«Le compagnie hanno da tempo ripreso le operazioni e prevedono di tornare ai livelli pre pandemia già entro la fine del 2023, per poi tornare a crescere in modo stabile negli anni successivi – dice Marie-Caroline Laurent, direttrice Clia Europa – Il settore ha dimostrato resilienza e capacità di innovazione, elementi fondamentali per lo sviluppo di un’economia verde del turismo marittimo. Il Clia European Summit è un’opportunità, che arriva al momento giusto, per discutere del ruolo delle crociere come parte integrante del turismo sostenibile e per definire approcci e soluzioni concrete utili ad affrontare le sfide, normative e concrete, che abbiamo e avremo di fronte in Europa».

L’evento è organizzato da Clia Europe, con il sostegno di: Regione Liguria, Comune di Genova, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Camera di Commercio di Genova, in partnership con Risposte Turismo e Euronews come media partner.

«Siamo felici che la prima edizione della conferenza europea della crocieristica si svolga in Liguria – dichiara il presidente della Regione Giovanni Toti – Siamo pronti a cogliere tutte le opportunità di crescita legate a questo mondo dopo i due anni di pandemia. Non è un caso che nel 2020 sia partita proprio dalla nostra regione la prima crociera. Le compagnie che hanno scelto di investire in Liguria si stanno nuovamente confermando leader del settore, trainando un turismo che, dopo mesi di sofferenza, è pronto a ripartire con numeri da record. In questi anni abbiamo lavorato per far diventare la Liguria una grande piattaforma crocieristica, con i suoi scali non più legati solo al traffico merci ma anche al turismo. Ora ci prepariamo a raccogliere i frutti e a vivere una stagione straordinaria».

Il sindaco di Genova Marco Bucci aggiunge che la città è «onorata di ospitare la prima conferenza europea della crocieristica. Un segno importante della ripartenza del settore che è strategico per tutto il Paese. Ci siamo fermati in un momento di crescita importante in cui Genova si attestava fra i porti leader del Mediterraneo, ma tornerà ad esserlo e abbiamo già i primi segnali. Come amministrazione siamo pronti a fare la nostra parte per favorire la piena ripresa del settore».