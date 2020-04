Clean & Safe: il marchio delle attività sicure di Turismo de Portugal

Si chiama Clean & Safe, ed è il marchio creato da Turismo de Portugal per distinguere le attività turistiche che assicurano il rispetto dei requisiti di igiene e pulizia per la prevenzione e il controllo del Covid-19 e altre possibili infezioni, rafforzando, così la fiducia del turista nella destinazione.

Tutto è in funzione della ripartenza del turismo, con le strutture turistiche, le società di animazione turistica o anche le agenzie di viaggi che possono richiedere la dichiarazione come realtà Clean & Safe.

Questo riconoscimento è valido per un anno, è gratuito e facoltativo, e richiede l’implementazione nelle aziende di un protocollo interno che, secondo le raccomandazioni della direzione generale della Salute, garantisca le procedure di igienizzazione necessarie per evitare rischi di contagio e garantisca i procedimenti sicuri per il funzionamento delle attività turistiche.

Il bollino Clean & Safe può essere ottenuto online sulle piattaforme digitali di Turismo de Portugal e sarà sempre associato al numero di registro dell’organizzazione. Una volta sottoposta la dichiarazione di impegno da parte delle aziende, queste potranno utilizzare il marchio sia fisicamente nelle loro installazioni e sia sui loro canali digitali.