Civitatis, da progetto personale a leader mondiale nella vendita di attività turistiche

La piattaforma permette di prenotare attività, escursioni e visite guidate in 147 Paesi.

L’azienda, fondata nel 2008, è nata dalla passione per i viaggi di Alberto Gutiérrez Pascual, ceo e fondatore di Civitatis. Tutto è iniziato con il giovane che scriveva e pubblicava online le proprie guide di viaggio, finché una guida turistica di Praga ha voluto pubblicizzare i suoi tour nella guida della città. In risposta a questa richiesta, Alberto ha sviluppato il sistema e ha iniziato a vendere i tour online.

Piattaforma numero uno per la distribuzione online di attività

E così, con molti sforzi e dedizione, ha finito per diventare la piattaforma numero uno per la distribuzione online di attività nelle principali destinazioni turistiche dei cinque continenti, con oltre 3.200 destinazioni e più di 72.000 attività in tutto il mondo.

I dati di Civitatis ad oggi non mentono. Ma stupiscono. Alberto è rimasto per anni l’alma mater del progetto e l’unico dipendente, ma ora sono più di 200 le persone che compongono il team di Civitatis, con quattro uffici sparsi tra Madrid e Lima.

Inoltre, 18.000 agenzie di viaggio (più di 5.000 solo in Italia) e 10.000 strutture ricettive e alberghiere, le quali aggiungono valore e personalizzano il percorso del cliente. E più di 3.400 fornitori offrono i loro tour sulla piattaforma. Infine, il numero di persone che attualmente riempiono il loro viaggio con Civitatis è impressionante: più di 600.000 viaggiatori al mese.

Roma, New York, Londra, Parigi, Madrid, Firenze e Bruxelles sono alcune delle destinazioni più richieste dai clienti che cercano piani più tradizionali. Tra le attività che vi si possono trovare, ci sono itinerari come la visita guidata di successo al Vaticano, l’escursione ad Auschwitz da Cracovia, il tour dei contrasti di New York o la famosa escursione al Grand Canyon da Las Vegas.

Civitatis si preoccupa di comprendere le esigenze del viaggiatore, che vanno ben oltre la prenotazione o l’attività, come la selezione del prodotto nella lingua locale del viaggiatore e la selezione con cura dei partner in ogni destinazione. Perché conoscere un luogo non significa solo visitarlo, ma anche informarsi, ricercare ogni dettaglio per capire la sua cultura e i suoi costumi e rendere l’esperienza completa e indimenticabile.

Il prossimo obiettivo? Arricchire il viaggio di 6.500.000 viaggiatori entro la fine del 2022. Non ci saranno problemi a soddisfarli: ad oggi, stanno per superare i 6.000.000.

www.civitatis.com