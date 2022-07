Città europee, Zagabria e Lubiana al top nel rapporto qualità-prezzo













Sono due mete dell’est Europa a primeggiare nel rating della soddisfazione turistica dei visitatori internazionali. Si tratta di Zagabria (Croazia) e Lubiana (Slovenia) che guidano la classifica delle città con il più alto grado di soddisfazione dei visitatori. Mentre le grandi capitali europee perdono posizioni per i prezzi elevati degli hotel e per lo scarso valore che i visitatori attribuiscono all’offerta turistica nelle destinazioni. Lo studio realizzato da Mabrian, una delle principali società di informazioni turistiche ha analizzato la connettività aerea, il prezzo medio dell’hotel e i livelli di soddisfazione e percezione dei visitatori durante il mese di giugno di quest’anno.

Per questo nuovo studio sono stati analizzati i dati sulla connettività aerea, considerando il numero di posti sui voli di linea e il numero di città e paesi con cui la destinazione ha un collegamento diretto.

Sono stati presi in considerazione anche il prezzo medio dell’hotel e il livello di soddisfazione dei visitatori. Questa analisi della soddisfazione dei visitatori fa parte degli indici che misurano il livello di soddisfazione e percezione che i visitatori hanno nei confronti delle destinazioni in generale e per quanto riguarda le aree più rilevanti come la sicurezza, il clima, l’accoglienza e l’offerta di prodotti turistici.

Ebbene, la destinazione che ha offerto il miglior rapporto qualità-prezzo durante il mese di giugno è stata appunto Zagabria, situata nel nord-ovest della Croazia. Pur essendo tra gli ultimi in termini di connettività aerea, ha un altissimo livello di soddisfazione nella maggior parte delle aree analizzate. Allo stesso tempo, offre un prezzo di alloggio molto competitivo rispetto alle altre destinazioni analizzate.

Al secondo posto Atene, che è meglio collegata di Zagabria ma con un prezzo medio leggermente più alto e livelli di soddisfazione inferiori rispetto a Zagabria.

Mentre Lubiana, la capitale della Slovenia, è una delle destinazioni analizzate con i prezzi alberghieri più competitivi e gli alti livelli di soddisfazione. Tuttavia, rimane in terza posizione perché la sua connettività aerea è limitata.

E Dubrovnik, sempre in Croazia, è risultata la destinazione con i più alti livelli di soddisfazione tra le destinazioni analizzate. Tuttavia, il prezzo medio dell’hotel è alto e la connettività aerea è limitata, il che lo colloca in nona posizione.

Londra e Parigi, pur essendo meglio collegate, sono penalizzate da un prezzo medio alberghiero molto alto tra le destinazioni analizzate. Inoltre, le due capitali hanno mostrato livelli di soddisfazione più bassi. I visitatori sono particolarmente insoddisfatti del servizio alberghiero a Londra e dell’offerta di prodotti turistici a Parigi.

Altre grandi città turistiche come Berlino, Barcellona e Amsterdam sono in fondo alla lista per i prezzi elevati degli hotel e per il livello di soddisfazione, che rimane basso. Quest’ultimo indicatore potrebbe essere dovuto alla saturazione turistica che hanno avuto dall’inizio dell’estate, ma anche ai ritardi e alle cancellazioni dei voli che si sono verificati ultimamente.

In ordine, le migliori città turistiche per qualità e prezzo nel mese di giugno sono: Zagabria (Croazia), Atene (Grecia), Lubiana (Slovenia), Roma (Italia), Vienna (Austria), Lisbona (Portogallo), Madrid (Spagna), Milano (Italia), Dubrovnik (Croazia), Berlino (Germania), Amsterdam (Paesi Bassi), Parigi (Francia), Barcellona (Spagna) e Londra (Regno Unito).