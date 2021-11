citizenM raddoppia gli hotel e apre a Roma nel 2023













Il brand olandese di hotel e lifestyle citizenM continua la sua inarrestabile crescita. Mentre prosegue la ricerca di nuove proprietà in città chiave dell’Europa e del Nordamerica, infatti, raddoppia le strutture in portfolio dal 2018 con i nuovi ambiziosi piani di sviluppo per il 2022 e il 2023, che includono anche il primo hotel italiano a Roma.

Il prossimo anno, dunque, è prevista l’apertura di sei nuove strutture in Europa, a Londra, e in Nordamerica, a Miami, Seattle, Washington e Chicago, mentre saranno sette le nuove location che verranno inaugurate nel 2023: a partire dall’attesissima apertura a Roma (la prima in Italia, in un prestigioso immobile sul Lungotevere).

Si prosegue con Parigi (dove verrà inaugurato il quinto hotel dopo la recente apertura in Avenue de Champs-Élysées); Londra (con una quinta location dopo la prossima nel 2022 di London Victoria); Miami (con un terzo hotel dopo le inaugurazioni nel 2022 di Brickell e Worldcenter); Boston; Menlo Park (con un nuovo progetto per il campus di Facebook), e Austin.