Cisalpina Tours avvia una campagna di recruiting per la sede di Milano













Cisalpina Tours affronta i primi mesi di attività del 2022 con un nuovo incremento dei volumi del booking che porta anche a una necessaria trasformazione e crescita aziendale.

Un momento, questo, che consente dunque una reale ripresa post Covid con l’attivazione di una campagna di recruiting rivolta a figure di senior business travel consultant con esperienza nel settore.

La ricerca è aperta a candidati che abbiano già conoscenze nel business o leisure travel booking, in particolare in ambito gds e biglietteria aerea per la sede di Milano.

La posizione consente l’ingresso in una realtà con oltre 50 anni di attività, di proprietà di un player globale come Msc Crociere e con uno sguardo costante rivolto ad efficienza, innovazione e tecnologia. «Siamo orgogliosi di questo slancio positivo offerto dai primi mesi del 2022 – afferma Giorgio Garcea, coo di Cisalpina Tours – Il nostro Gruppo in costante crescita offrirà ai candidati interessati delle stimolanti opportunità di sviluppo professionale, oltre alla possibilità di entrare in una realtà solida, conosciuta sul mercato e che opera a livello globale su grandi clienti internazionali».

«Lo sviluppo su Milano di un centro di eccellenza per il corporate travel è uno splendido segnale per il territorio ma anche un importante riconoscimento per questo gruppo di lavoro, che ha saputo superare le fasi complicatissime della pandemia e costruire perciò le basi per questa esaltante nuova evoluzione”, conclude Garcea.

Per accedere alla candidatura bisogna consultare il link dell’offerta situato sul sito web di Cisalpina Tours o nella sezione lavoro di LinkedIn.