Cisalpina Mice vara la soluzione per gli eventi virtuali e ibridi

Innovazione. Tradizione. Ibridazione. Sono questi i tre pilastri su cui Cisalpina Mice – la Divisione Meeting Incentive Congress ed Events di Cisalpina Tours – ha lavorato per la creazione del progetto Digital Events, la soluzione che permette la produzione di eventi virtuali o ibridi, convention, presentazioni e lancio di prodotti all’interno di veri e propri studi televisivi dove il pubblico è in grado di assistere in live streaming da casa con format di alta qualità di trasmissione.

«Il mondo degli eventi si è dovuto obbligatoriamente fermare di fronte alla pandemia, ma proprio in questa situazione di difficoltà la necessità di comunicazione da parte delle aziende è aumentata. I Digital Events sono stati la nostra soluzione che abbiamo puntualmente proposto con delle live demo e appuntamenti privati negli studios. Il riscontro è stato subito molto positivo e la macchina degli eventi si è rimessa in moto», ha detto Maria Guadalupe Lucasevich, Cisalpina Mice director.

Innovazione e tecnologia sono alla baste dei Digital Events, che possono offrire realtà aumentata, proiezioni olografiche, ambienti di ripresa virtuale in 3D e multi streaming con piattaforme digitali, presentatori in studio, relatori collegati da casa e pubblico in live streaming. Inoltre, grazie alle piattaforme dedicate in grado di interagire con lo spettatore, il cliente potrà monitorare in tempo reale l’andamento dell’evento in corso.

«Riteniamo che questo nuovo modo di organizzare gli eventi, sia ibridi e sia virtuali, si andrà ad affiancare alla modalità più classica ancora per diverso tempo permettendo comunque una partecipazione diffusa e, allo stesso tempo, una razionalizzazione dei costi», ha concluso la manager.