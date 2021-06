Cinquant’anni di voli sull’Italia: il traguardo di Singapore Airlines













Traguardo storico per Singapore Airlines, che proprio in questi giorni festeggia 50 anni di voli sull’Italia: era infatti il 3 giugno 1971 quando la compagnia operò il primo volo su Roma.

La celebrazione di questo anniversario, fortemente voluta dai vertici del vettore, vuole enfatizzare l’importanza della forte e duratura relazione tra Singapore Airlines e i passeggeri italiani, oltre che il ruolo che la compagnia aerea ha avuto nell’instaurare un saldo legame tra Singapore e l’Italia.

Il primo volo, con 127 passeggeri a bordo, fu operato da un aeromobile Boeing 707 e dopo aver lasciato Singapore la notte precedente si fermò a Mumbai e in Bahrain prima di atterrare a Roma. La programmazione iniziale di due voli a settimana aumentò a tre nel 1974 e, per il comfort e la comodità dei passeggeri, nel 1991 venne inaugurato il volo diretto.

Nel 2006, Singapore Airlines introdusse una nuova rotta tra Singapore e Milano Malpensa, per rispondere alla crescente domanda di viaggi da e per l’Italia.

Per Dale Woodhouse, general manager Italia di Singapore Airlines, «questo anniversario evidenzia 50 anni di solide relazioni tra Singapore Airlines e i passeggeri italiani, che desideriamo ringraziare per il loro fedele supporto durante tutti questi anni. Sin dal principio dei nostri voli verso l’Italia come Malaysia-Singapore Airlines nel 1971, abbiamo offerto ai nostri clienti italiani il miglior prodotto possibile e il nostro servizio di bordo rinomato in tutto il mondo. L’Italia è un mercato e una destinazione importante e abbiamo intenzione di aumentare il numero di voli fino ai livelli pre Covid-19 il prima possibile, per continuare a servire il Paese».