Cineturismo, arriva l’accordo tra Italy for Movies e Netflix

L’Italia del cineturismo continua a investire. Dopo l’accordo tra Enit e Italian Film Commissions, siglato proprio durante i giorni della Mostra del Cinema di Venezia, arriva un nuovo patto, quello tra Italy for Movies e Netflix.

Il portale dedicato ai set dei film in Italia, incentivi alla produzione e itinerari cineturistici, gestito da Cinecittà in collaborazione con l’Italian Film Commissions, torna al Festival di Venezia per annunciare nuove implementazioni di ricerca e un protocollo d’intesa con il servizio d’intrattenimento in streaming.

L’accordo biennale – annunciato in un incontro a Venezia dedicato al cineturismo, è finalizzato alla valorizzazione e alla promozione territoriale dell’Italia e del Made in Italy e prevede l’arricchimento di contenuti editoriali di Italy for Movies con notizie, immagini e curiosità sui luoghi delle riprese forniti da Netflix, così come la possibilità di organizzare eventi congiunti e pubblicazioni per la promozione delle location italiane.

All’Italian Pavilion, lo spazio professionale dedicato all’industria dell’audiovisivo, Italy for Movies ha anche realizzato il panel Italy for Green per fare il punto sulle pratiche sostenibili per la produzione e la promozione cinematografica: un argomento che il portale ora implementa con il filtro green che permette una ricerca tematica tra le news, e l’area green, dove sono raccolti i protocolli e i documenti sulle iniziative nazionali per una produzione audiovisiva sostenibile, rintracciabile all’interno della sezione Film Commission.

Italy for Movies attualmente conta un database di oltre 2000 location, tra cui le opere in Mostra quest’anno e i vincitori del Leone d’Oro nelle varie edizioni del Festival. Aggiorna inoltre le proprie schede sugli incentivi alla produzione per girare in Italia: ad oggi circa 120 tra regionali, nazionali e sovranazionali, e quelle dedicate a film, serie tv e videogiochi, ormai 800.