Cina, Marriott apre il W Changsha nella città delle stelle













Nuova apertura per Marriott International, che celebra l’arrivo del brand W Hotels Worldwide in Cina, nello Hunan a Changsha, nota per essere la città delle stelle.

Il Changsha conta 345 camere e suite, compresa la Extreme Wow. «Si tratta dell’ottava struttura a marchio W in Cina – ha dichiarato Tom Jarrold, global brand leader, W Hotels Worldwide – Città come Changsha offrono infinite possibilità al concetto di lusso degli alberghi W».

CLICCA QUI E LEGGI “MARRIOTT APRIRÀ IN AUTUNNO L’HOTEL DI LUSSO W ROME”

La struttura dista circa 30 minuti di macchina dal Changsha Huanghua International Airport, 15 minuti dalla South Railway Station e offre una connessione diretta alla Beijing-Hong Kong-Macau Expressway.

Quanto alle soluzioni ristorative, l’hotel offre il Tropics con cucina locale e internazionale; Shinn Yen, dedicato alla cultura della città cinese e alle tradizioni dello Hunan; e il bar Runway.