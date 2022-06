Cina, fenomeno “runology”: fuga dal lockdown













La politica “zero Covid” della Cina ha raggiunto ormai il parossismo ed è partita la grande fuga dei residenti da Shanghai, dove droni e cani robot sono stati nuovamente schierati dalle autorità per monitorare i cittadini e invitarli al rinnovato rispetto delle regole.

Mentre il mondo riapre, con esempi di libertà anche in Estremo Oriente come la Thailandia e il Giappone che in queste ore torna ad accogliere i turisti internazionali, la metropoli cinese da sabato è tornata quasi del tutto in lockdown per favorire un test di massa contro il coronavirus. Una chiusura temporanea arrivata dopo che la città, isolata da fine marzo, ha allentato molte restrizioni a partire dal 1° giugno.

Il nuovo allarme, con il conseguente screening che ha coinvolto quasi tutti i 26 milioni di residenti, è scattato a causa dei pochissimi contagi registrati in città subito dopo la riapertura: soli cinque casi giovedì scorso fuori dalle aree di quarantena.

In tutta la Cina continentale, stando ai numeri comunicati dalla Commissione sanitaria nazionale, sono stati segnalati domenica 143 nuovi casi confermati di Covid-19, di cui 51 solo a Pechino e 37 a Shanghai. Numeri modesti, ma in crescita, che hanno fatto sì che nella capitale le autorità ritardassero la riapertura della maggior parte delle scuole, prevista per lunedì, e a Shanghai, nella maggior parte dei distretti, venissero sospesi i servizi di ristorazione nei locali.

Lo spettro di nuove restrizioni alimenta in Cina il fenomeno della runology, neologismo che indica come e dove emigrare. Lo scorso 14 aprile, su Facebook, anche il vicepresidente del settore tecnologico di Alibaba, Jia Yangqing, ha raccontato della sua fuga notturna dall’aeroporto internazionale Pudong per raggiungere la California.

Una nuova tipologia di “visitatore” che anche l’Italia può prepararsi ad accogliere, in attesa del ritorno dei turisti cinesi.