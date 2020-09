Cig, Gualtieri: «Nel 2021 non sarà generalizzata e gratuita»

«Escludo che nel 2021 ci sarà la cassa integrazione generalizzata e gratuita per tutti». Parola di Roberto Gualtieri, ministro dell’Economia, che per il nuovo anno parla di una versione degli ammortizzatori sociali standard, concentrata sui settori maggiormente in difficoltà, che a questo punto potrebbe contenere anche il turismo.

Parlando sempre del 2021, Gualtieri – si legge su Il Fatto Quotidiano – ha spiegato che la riforma fiscale «non potrà che entrare in vigore a moduli». E rispondendo a una domanda sull’ipotesi che nella nota di aggiornamento al Def sia indicato un calo del Pil a -9%, il ministro ha confermato che «sarà a una cifra e sarà migliore di altri previsori».

«È sempre possibile un ulteriore peggioramento se la situazione del contagio peggiorasse, ma anche un esito finale migliore se non ci sarà questo rallentamento che diamo per scontato», ha concluso Gualtieri.