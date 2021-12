Christmas Time, mercatini ed eventi natalizi da Merano ad Agropoli













Da Merano fino ad Agropoli, passando per Lignano e il suo presepe di sabbia e anche Arezzo in Toscana: tornano i tanto attesi eventi dell’Avvento e i tradizionali mercatini di Natale, tra buon cibo, prodotti artigianali e tanti appuntamenti con i più piccoli, quest’anno anche in versione online.

MERANO. Dopo un anno di assenza, tornano i mercatini di Merano, in Alto Adige, che fino al 6 gennaio colorano questo piccolo gioiello altoatesino che si affaccia sulle sponde del fiume Passirio. Per l’ingresso previsto l’obbligo del green pass; qui si spazia tra stand gastronomici e dell’artigianato, oltre che tra speciali attrazioni ed eventi, tra cui la celebrazione di San Nicolò e dei Krampus. Notevole l’allestimento di luci che decorano il centro città e il Calendario dell’Avvento.

AOSTA. Il Natale è sempre più vicino, e la città di Aosta si è già trasformata in uno spettacolare villaggio natalizio, che accoglie i visitatori con attività e appuntamenti ideali per tutta la famiglia, per trascorrere una gita tra i monti all’insegna del divertimento, dei sapori e delle tradizioni valdostane. Qui il mercatino di Natale – allestito fino al 6 gennaio – prende il nome di Marché Vert Noël ed è fatto di luci, tipici chalet in legno e sculture. I produttori del posto propongono specialità gastronomiche come vini e formaggi, mentre gli artigiani mettono in mostra produzioni tra oggetti, abbigliamento in lana cotta e feltro, candele e sapone artigianale. Disponibili anche visite guidate della durata di circa due ore.

MONTEPULCIANO. In Toscana, a Montepulciano, torna il consueto appuntamento con Il Villaggio di Natale, per vivere un’esperienza natalizia insolita – adatta a grandi e piccini – da trascorrere in tranquillità e immersi in un’ambientazione da favola.

BENEVENTO. Dopo lo stop per via della pandemia, quest’anno torna la magia del Natale al Castello di Limatola, in provincia di Benevento. A soli 30 minuti dalla Reggia di Caserta, la struttura accoglie gli ospiti fino al 12 dicembre, con tante novità e punti di interesse dedicati a grandi e piccini. Tra le attrazioni ci sono il Cottage di Babbo Natale e il Mastroalbero parlante.

LIGNANO. Natale d’a…mare fa il suo ritorno a Lignano Sabbiadoro con tante attività per adulti e bambini. Per riprendersi uno dei suoi momenti più belli la località friulana offre un ricco calendario di iniziative piene di magia, che hanno luogo dal 4 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, offrendo divertenti novità, come il Villaggio di Babbo Natale al parco San Giovanni, e certezze come l’imponente e tradizionale presepe di sabbia.

ALESSANDRIA. È un Natale all’insegna della luminosità quello dell’Alessandrino, che vede come epicentro delle manifestazioni Alessandria, che porta in città Alessandria si illumina, evento incentrato sul tema della luce. Tra gli appuntamenti in calendario, l’accensione del tradizionale albero natalizio in piazza Marconi l’8 dicembre e la creazione di un videomapping in piazzetta della Lega, dove viene raccontato il Natale con un video animato e sonorizzazioni musicali.

AGROPOLI. Dopo aver ricevuto nelle ultime tre edizioni ben 18mila bambini, Babbo Natale del Castello Angioino Aragonese di Agropoli, vicino Salerno, dal 1° dicembre al 6 gennaio prossimi si presenta tra i più social d’Italia, perché incontra i suoi ospiti di persona ma anche in modalità online. Come? Grazie all’app Cameo, con videomessaggi e dirette web. L’ingresso nel castello è di 5 euro a persona, gratuito per i bimbi da 0 a 3 anni. Obbligatorio il green pass dai 12 anni in sù.

AREZZO. Torna Arezzo Città del Natale, il calendario di eventi della destinazione toscana, in programma fino al 9 gennaio. Al Prato, grande area verde che domina la città, è installata la suggestiva ruota panoramica con il Mercato delle Meraviglie, ricco di prodotti gastronomici tipici e tantissime curiosità. A dare un tocco di verde allo scenario ci pensa il Christmas Gardenar, fino alla magia della Casa di Babbo Natale.

CERVIA. Luci natalizie anche a Cervia, con il centro storico trasformato in uno sfavillante villaggio di Natale fino al 9 gennaio prossimo. A dominare la scena una grande pista di pattinaggio, con un maestoso albero di Natale alto 14 metri circondato da casette tra dolci e colori. Per i più piccoli c’è il Giardino degli Elfi, con cantastorie e truccabimbi.