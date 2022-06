Choice Hotels acquista Radisson Group Americas













Choice Hotels International ha acquisito Radisson Hotel Group Americas per una cifra che si aggira sui 675 milioni di dollari. L’operazione si avvale del supporto finanziario di Credit Suisse Securities Llc a favore di Choice Hotels, che ha inoltre individuato Willkie Farr & Gallagher come legal advisor.

Stando ai termini dell’accordo, che verrà concluso entro fine 2022, Choice si appropria dunque dei 624 hotel (circa 68mila camere) in Usa, Canada, America Latina e Caraibi. Radisson, lato suo, continuerà a occuparsi delle sue attività nelle regioni Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) e Apac (Asia Pacifico).

L’acquisizione amplierà in modo significativo la presenza di Choice Hotels nei segmenti upscale e upper-midscale, portando in portfolio diversi marchi: Radisson, Radisson Blu, Radisson Individuals, Park Plaza, Radisson Red, Country Inn & Suites by Radisson, Park Inn by Radisson, Radisson Inn & Suites e Radisson Collection.

«La transazione è coerente con la nostra strategia a lungo termine e migliora l’offerta ai clienti dell’ospitalità di livello medio-alto, estendendo il business nei segmenti a fatturato più elevato», ha dichiarato Patrick Pacious, presidente e amministratore delegato di Choice Hotels.

«Dall’introduzione nel 2017 del nostro strategic transformation plan abbiamo portato a casa importanti risultati. Choice ha messo in atto la giusta strategia e possiede un ottimo management team per accelerare la crescita del business di Radisson Americas. Lato nostro continueremo a lavorare in Emea e Apac con l’obiettivo di raddoppiare il portafoglio entro il 2025, dando ai clienti, insieme a Choise, un servizio sempre migliore», ha aggiunto Federico Gonzalez Tejera, ceo di Radisson Hotel Group.