Chiusi parchi a tema, terme e casinò:

l’ultimo dpcm firmato Conte

Non una parola. Soltanto un rapido accenno a un nuovo sussidio una tantum per gli stagionali. Per il resto il turismo – settore ancora una volta fortemente colpito dalle misure anti Covid – non è stato neanche menzionato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nella conferenza stampa in cui ha illustrato l’ultimo dpcm in vigore fino al prossimo 24 novembre. Un decreto che ufficializza quello che dai media è già stato ribattezzato semi-lockdown e che rappresenta per il ministro Dario Franceschini una doppia sconfitta: sul fronte del turismo, ma anche della sua amata cultura con la chiusura di cinema e teatri.

È così che la nostra industria si trova costretta a digerire – in un doloroso silenzio – un provvedimento teso a contenere il virus attraverso la limitazione di ogni attività che genera scambio, movimento e aggregazione, elementi alla base del turismo.

Vediamo le principali novità introdotte dal dpcm datato 24 ottobre che, più o meno direttamente, interessano l’industria dei viaggi.

Leggi il testo integrale del Dpcm 24 ottobre

RACCOMANDATO "NON SPOSTARSI". Il testo è generico e non impone espliciti vincoli al transito tra le regioni, ma contiene un fermo monito: "È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi".

Nessun limite di orario, invece, per i ristoranti degli hotel, che però "dopo l'ora x" non potranno accogliere clienti al di fuori dei propri ospiti. FRENO AGLI IMPIANTI SCIISTICI. Il decreto prevede la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici, che potranno restare aperti agli sciatori amatoriali solo nel rispetto delle linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome valicate dal Comitato tecnico-scientifico.

Se queste sono le nuove limitazioni imposte dal governo Conte per arginare l’impennata dei contagi da Covid delle ultime ore, restano salve alcune attività concernenti il turismo. Sempre nel rispetto di regole e protocolli sanitari. Eccole in sintesi: