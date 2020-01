China Southern Airlines raddoppia gli hub a Guangzhou e Pechino

Raddoppio degli hub in Cina su Guangzhou e Pechino (nel nuovissimo aeroporto di Daxing raggiungibili dalle stazioni del centro città in soli 20 minuti) e ingresso in flotta del gigante del cielo, l’Airbus A380, sono alcune tra le novità operative di China Southern Airlines presentate dal direttore generale per l’Italia, Chen Ke, a un gruppo di tour operator italiani nel corso di una cena-evento a Roma, organizzata anche per festeggiare i quattro anni di attività in Italia.

Con una flotta di 851 aeromobili, China Southern è la terza compagnia aerea più grande del mondo e vanta una rete domestica di 150 destinazioni interne con oltre 540 rotte, e un network internazionale in continuo consolidamento con otto destinazioni in Europa, sei in Nordamerica, sette nella regione dell’Australia-Asia e due in Medio Oriente e Africa.

«Dal dicembre 2016 ad oggi – ha sottolineato Chen Ke – abbiamo consolidato il nostro traffico da e per Roma e dopo il primo volo via Wuhan per Guangzhou, dal 13 luglio scorso abbiamo inaugurato il volo diretto tra Guangzhou, la più grande città della Cina meridionale, e Roma e ora possiamo anche contare su un team di 12 persone, rispetto alle due risorse che avevamo agli esordi in Italia. Un potenziamento reso possibile dai buoni risultati commerciali: quest’anno, infatti, abbiamo avuto ottimi riscontri in termini di revenue e di occupazione-posti con un indice dell’80% di riempimento a bordo»-

Il direttore generale ha poi ricordato che, grazie al protocollo d’intesa Italia-Cina “One Map – One Road” le relazioni commerciali si sono intensificate e ora si aprono nuove prospettive e opportunità per i rispettivi mercati turistici. Non a caso, ha poi aggiunto Tian Wei, sales supervisor di China Southern Airlines, il vettore lavora con i principali t.o. italiani specializzati sulla Cina e intende consolidare questa partnership grazie alla sua vasta rete di collegamenti domestici e internazionali.