Chicago si promuove in Italia con Master Consulting

Choose Chicago “torna” sul mercato italiano con Master Consulting. È la società di marketing specializzata in turismo a stelle e strisce, ora guidata da Francesca Loquenzi, a dare la notizia sui suoi canali social.

“Siamo fieri di annunciarvi – recita il messaggio – che l’ente del turismo di Chicago ha ripreso regolarmente le sue attività di promozione in Italia. Per farlo si è nuovamente affidato a noi e non potremmo esserne più orgogliosi”.

“Siamo pronti – conclude – a farvi scoprire le storie più belle e gli angoli nascosti di questa splendida città”.

La città dell’Illinois annovera tra le sue principali attrazioni: il Millennium Park con il celebre “The Bean”, la scultura a forma di fagiolo firmata Anish Kapoor; il Navy Pier; l’Art Institute of Chicago; lo strabiliante Shedd Aquarium; il The Field Museum; il Museo della Scienza e dell’Industria; l’Adler Planetarium; lo Skydeck Chicago; il celebre 360 Chicago, osservatorio al 94° piano del John Hancock Center; e il Lincoln Park Zoo.

La rappresentanza di Choose Chicago arricchisce il portfolio di Master Consulting che tra i propri clienti vede anche Visit Oakland, Amtrak, Mammoth Lakes, Philadelphia e San Francisco.