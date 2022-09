Chiara Ferragni in team building a bordo di Costa Toscana

Chiara Ferragni, icona degli influencer seguita su Instagram da più di 27 milioni di follower, è stata ospite a bordo di Costa Toscana, la nuova nave di Costa Crociere, per un team building trip insieme a nove membri dello staff della sua azienda, The Blonde Salad.

Durante i tre giorni trascorsi a bordo, il team ha avuto la possibilità di vivere insieme alcune delle esperienze offerte dalla nuova unità della flotta Costa. Il gruppo si è imbarcato a Ibiza, giovedì 15 settembre.

Il pomeriggio è stato dedicato al relax e alla scoperta della nave: la sera, il team di The Blonde Salad ha degustato le proposte del ristorante Archipelago, con i menù creati da tre chef di fama mondiale: Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León.

La mattina successiva, a Valencia, la squadra di The Blonde Salad ha visitato la Città delle Arti e delle Scienze, con un tour del futuristico complesso architettonico che riunisce palazzi dalle forme avveniristiche, dedicati alla divulgazione scientifica e artistica. Al rientro a bordo spazio ai trattamenti nella Spa della nave. A seguire un aperitivo al tramonto, non prima di una visita alla passeggiata Volare, il ponte più spettacolare di Costa Toscana. L’ultimo giorno a bordo è iniziato con una lezione privata di pilates nella palestra di Costa Toscana.

«Costa è protagonista di un’altra iniziativa davvero speciale, in linea con l’approccio sempre più moderno e dinamico del nostro brand. Siamo orgogliosi e felici di aver ospitato Chiara Ferragni, una delle personalità italiane più influenti al mondo, a bordo di Costa Toscana. Lo siamo particolarmente per il taglio originale dell’iniziativa, un off site durante il quale Chiara ha potuto godere, insieme al team di The Blond Salad, delle esperienze offerte dalla nostra ammiraglia, a bordo della nave e a terra», ha dichiarato Francesco Muglia, vp global marketing di Costa Crociere.