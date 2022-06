Chi ha paura di ADVManager?













Gli ultimi anni sono stati tempi brutti di incertezze e paure per tutti noi, fra pandemie e guerre. Ma non ci aspettavamo che, per parodiare la celebre pièce nata a Broadway nel 1962, si potesse avere paura anche di ©ADVManager. Eppure qualcuno è riuscito a crearsi anche di queste turbe.

La nostra newsletter Il commercialista dell’agenzia di viaggi diventa consulente di direzione, n° 64 del 26 novembre 2021, non è piaciuta a qualcuno che ne ha visto, chissà perché, “un’aggressione” alla figura del commercialista. Come se non fossimo commercialisti anche noi e come tutti i colleghi non avessimo vissuto le stesse difficoltà nel gestire l’amministrazione delle agenzie di viaggi. Il che è proprio la ragione che ci ha spinti a creare il nostro software originale ed esclusivo ADVSoft, un vero e proprio “registratore di cassa” intelligente in grado di superare gli ostacoli oggettivi che brevemente sintetizziamo:

– l’abnorme complessità e mutevolezza della normativa civilistica e fiscale rispetto alle piccole dimensioni economiche delle imprese agenzie di viaggi;

– la difficoltà di rilevare in tempo reale, come è richiesto dal fisco, le primenote e le operazioni rilevanti ai fini Iva originate da una miriade di piccole operazioni commerciali giornaliere;

– il fatto che il cassetto fiscale non è di aiuto per la presenza in contabilità di operazioni non consistenti in fatture elettroniche e comunque non classificabili fiscalmente se non vengono prima associate a ciascuna transazione, cioè alle pratiche turistiche, ognuna delle quali ha un suo differente trattamento.

Infatti è anche per queste ragioni che le agenzie di viaggi sono escluse dalla imminente sperimentazione sulle dichiarazioni fiscali precompilate: infatti allo stato attuale della normativa e della prassi neanche l’Agenzia delle Entrate è in grado di ricomporre una corretta contabilità fiscale, se non con una verifica analitica presso l’impresa..

Vincente è stata poi l’idea di ©ADVManager di far coesistere nello stesso Sistema professionisti di varie estrazioni e competenze, insieme con altri soggetti come gli intermediari SDI e i conservatori a norma e con i consulenti di direzione, in grado di integrare tutte le discipline in una visione d’insieme per amministrare al meglio ogni specifica impresa cliente.

È nata così una società di consulenza specifica per il settore delle agenzie di viaggi che è al momento unica sul mercato italiano. Mentre è abituale in altri settori economici e per imprese di maggiori dimensioni. Ma in ©ADVManager l’integrazione delle competenze porta anche a un sensibile risparmio rispetto all’acquisizione separata dei singoli servizi. Di alcuni dei quali nell’immediato si può anche non percepire la necessità, salvo poi coglierne la mancanza quando arriva un problema.

E vincente è, sempre a nostro parere, il contratto di amministrazione in outsourcing, che non significa un gestionale più un commercialista, ma significa: tu mi dai l’incarico e io eseguo a 360° e sotto la mia responsabilità tutto quello che serve per gestire al meglio l’amministrazione della tua impresa. E tu ti concentri sul tuo mestiere: organizzare e vendere viaggi.

Tutto questo pare che non sia piaciuto ad alcuni, che hanno deragliato anche in espressioni poco felici nei nostri confronti e poco conformi alla deontologia professionale, dissertando sulla competenza o non competenza altrui invece che sulla propria, pur di acquisire clienti. Vogliamo tranquillizzarli: durante la pandemia i nostri clienti hanno superato il vaglio di tutti i controlli percependo alcuni milioni di euro di contributi a fondo perduto, mentre più recentemente tutti i nostri progetti digitalizzazione Digitour sono stati approvati.

Noi badiamo a migliorare costantemente il nostro sistema di servizi e siamo felici se anche i nostri concorrenti e colleghi fanno lo stesso.

