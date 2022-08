Chi è il milanese che dovrà portare l’Expo 2030 a Roma

La macchina organizzativa per guidare la candidatura di Roma per l’Expo 2030 ha ufficialmente un “pilota”: si tratta del milanese Massimo Scaccabarozzi.

Manager già alla guida di Jansen Italia (Gruppo Johnson & Johnson), per diversi anni ai vertici di Farmindustria, Scaccabarozzi è stato designato alla presidenza di Roma Expo 2030, la fondazione istituita dalle associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Unindustria, FederLazio e Coldiretti.

La fondazione sarà il braccio operativo del Comitato promotore di Roma Expo 2030, attualmente guidato dall’ambasciatore Gianpiero Massolo, cui spetta il delicato compito di promuovere e sostenere la candidatura dell’esposizione universale convincendo i 170 membri dell’International Bureau for Expo che nel novembre del 2023 si riuniranno a Parigi per designare la sede dell’esposizione tra le contendenti che, oltre a Roma, sono Riyad, capitale dell’Arabia Saudita, e Busan in Corea del Sud.

Tra le prime dichiarazioni rilasciate da Scaccabarozzi spicca la sua passione per la Capitale: «Sono un milanese innamorato di Roma e, fin dalle prossime settimane, organizzeremo le prime riunioni operativo con il Comitato per elaborare un “Piano per Roma” con progettualità che riguarderanno le infrastrutture ferroviarie, stradali e la digitalizzazione per i servizi da erogare. Intendiamo coinvolgere le eccellenze imprenditoriali del sistema italiano e ovviamente del territorio laziale, per avere i numeri necessari a sostenere al meglio la candidatura di Roma».