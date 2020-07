Check in, servizi e sicurezza: Nicolaus porta il villaggio dentro l’app

Il Gruppo Nicolaus mantiene la promessa e lancia la sua web app, che diventa un asset prezioso per l’estate 2020 sia per la sicurezza nelle strutture che per l’esperienza degli ospiti prima ancora che arrivino a destinazione.

Tramite questo nuovo strumento, interamente sviluppato dal comparto It del Gruppo guidato da Tonio Vilei, di concerto con la divisione marketing guidata da Sara Prontera, la tecnologia non è più qualcosa di impalpabile, da immaginare dietro le quinte di un servizio, ma la sua ricaduta pratica e la facilità d’uso si fa viva e concretamente a portata di mano.

La fruizione dell’app inizia già a casa, e tra le funzioni più utili della fase preparatoria del viaggio c’è sicuramente il pre check in. Una volta arrivati a destinazione le operazioni da effettuare prima di entrare in camera sono minime. Questa funzione, evitando una sosta prolungata alla reception, è di vitale importanza dal punto di vista della tutela della sicurezza delle persone e per la salubrità degli spazi.

In villaggio, tanti contenuti da scoprire, e un sistema di notifiche push per informare gli ospiti in tempo reale. A portata di click anche tutte le attività, le escursioni e i servizi, con informazioni precise su luoghi e orari, attivando anche, se lo si desidera, un promemoria.

Immediatamente consultabilianche tutti i dettagli relativi ai protocolli di sicurezza e gli eventuali aggiornamenti. Oltre alle gallerie fotografiche e alla utilissima mappa interattiva con tutte le informazioni sugli spazi, i servizi, e le attività, compresi i menu della ristorazione.

L’accessibilità all’assistenza è uno degli aspetti chiave dell’app con la rassicurante opportunità di interagire con gli assistenti residenti per ogni di tipo di necessità. Altra funzione di grande importanza è la facilità con cui gli ospiti potranno esprimere il loro indice di gradimento già a partire da quattro giorni prima del check out. Infine, per valorizzare l’app il Gruppo Nicolaus ha attivato un piano di comunicazione crossmediale ad hoc.

«Abbiamo pensato alla nostra app proprio come a uno strumento di vita, perché riducendo la concentrazione negli spazi è letteralmente qualcosa che migliora la qualità della vita delle persone, tutelandone la salute ed evitando lo stress di dover aspettare e di avere il seccante pensiero di non dover essere troppo vicino agli altri. Il villaggio sarà come non mai a portata di mano. Come abbiamo già sottolineato molte volte, l’anomalia di questa stagione ha soltanto anticipato alcuni processi che avevamo già previsto. La qualità della vita che si respira nei nostri club, direttamente nello smartphone, ancora prima di partire, è un obiettivo messo in programma e centrato in anticipo», commenta Roberto Pagliara, presidente del Gruppo Nicolaus.