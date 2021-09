Check in self service in pandemia: la scommessa Lufthansa-Amadeus













Riportare in auge il check in via mobile anche nel post Covid, sviluppando un sistema che garantisce la verifica anche della documentazione sanitaria via app e su mobile. E questo l’obiettivo congiunto di Lufthansa e Amadeus per la ripresa dei viaggi puntando su tecnologia, privacy e sicurezza.

Lufthansa ha implementato, infatti, Traveler ID for Safe Travel di Amadeus consentendo la verifica della documentazione sanitaria direttamente attraverso l’app mobile durante il check in online su oltre 2.000 voli settimanali provenienti da zone Schengen non a rischio.

Tecnicamente la procedura è semplice: prima di offrire ai passeggeri la possibilità di scansionare o di caricare la propria documentazione sanitaria, Traveler ID for Safe Travel effettua una verifica dei requisiti per quel determinato viaggio con i regolamenti del Paese, ciò significa che solo i passeggeri che devono fornire la documentazione sanitaria saranno invitati a farlo.

Inoltre, Lufthansa sta utilizzando Amadeus Airport Companion App, che permette allo staff della compagnia aerea in aeroporto di scansionare le carte d’imbarco dei passeggeri attraverso un iPad, dando così la flessibilità necessaria per gestire i flussi dei passeggeri in tutto il terminal. Gli agenti Lufthansa saranno anche presto in grado di utilizzare Airport Companion App per acquisire ed elaborare la documentazione medica, consentendo al personale della compagnia aerea di aggiornare le informazioni sui passeggeri ogni volta che ne hanno bisogno durante il viaggio, anche senza bisogno di fermarsi ai check-in.

L’Airport Companion App consentirà anche di verificare la documentazione medica, dando al personale Lufthansa la flessibilità di gestire i flussi di passeggeri in tutto il terminal. Inoltre, Traveler ID for Safe Travel è completamente integrato con Centogene, il partner Lufthansa per i test medici di laboratorio in Germania. Questo significa che i viaggiatori che prenotano il test PCR o antigenico attraverso Centogene sono anche in grado di scansionare un codice QR al momento del check-in attraverso l’app della compagnia aerea, e la documentazione verrà elaborata automaticamente tramite il collegamento di Amadeus con Centogene.

Accorgimenti che si sono resi necessari perchè, secondo i vertici Lufthansa, i viaggiatori potrebbero aver dato come scontato di utilizzare il check in self service come prima del Covid-19. La possibilità di fare il check-in comodamente da casa e di muoversi facilmente attraverso i punti di controllo dell’aeroporto senza ulteriori code, sempre secondo Lufthansa, è un elemento vitale per ridurre lo stress e il tempo di attesa in aeroporto. Tuttavia, la necessità di verificare la documentazione medica, a causa dei vincoli imposti da Covid-19, ha creato delle difficoltà a questo processo, senza soluzione di continuità.

Ecco perché per vincere questa sfida, Lufthansa ha implementato Traveler ID for Safe Travel, la soluzione Amadeus che rende ancora una volta possibile il mobile check-in, consentendo ai passeggeri di verificare la propria documentazione sanitaria direttamente attraverso l’app della compagnia aerea. La tecnologia Amadeus, infatti, è in grado di elaborare i codici Qr provenienti dal certificato digitale Covid dell’Unione Europea (EU Dcc), permettendo ai viaggiatori di scansionare la certificazione di vaccinazione o i risultati dei test richiesti per viaggiare che soddisfano lo standard EU Dcc durante il mobile check-in. Questo permette poi di emettere automaticamente la carta d’imbarco senza ulteriori controlli fisici in aeroporto.

«Con questi strumenti – spiega Christian Pöselt, head of passenger service systems, Lufthansa Group – ripristiniamo la comodità e l’efficienza del check-in self-service per i nostri passeggeri su rotte specifiche, in collaborazione con Amadeus. È ora di far ripartire il viaggio dei passeggeri senza troppe attese, sappiamo che la gente non vede l’ora di tornare nei cieli e ha bisogno della giusta tecnologia per sentirsi sicura di farlo».

«È importante aver fornito a Lufthansa i benefici di Traveler ID for Safe Travel che consente di recuperare la possibilità di fare il check-in self-service; questa innovativa tecnologia di controllo sanitario, aiuta ad assicurare ai passeggeri un viaggio senza ostacoli – commenta Gabriele Rispoli, direttore commerciale, Amadeus Italia – lavoriamo incessantemente con i nostri clienti e partner come Lufthansa e Centogene per eliminare i fattori di disturbo nel viaggio dei passeggeri e per sostenere la ripresa del travel».