«Charter e investimenti in Nord Europa»: la grande scommessa di Giver













Prende forma la programmazione 2022 del tour operator Giver Viaggi e Crociere che avvierà la distribuzione in 4.000 agenzie degli “estratti” dei suoi programmi, come ci spiega Anna Maria Vullo, general manager del t.o.: «Per Pasqua confermiamo una programmazione sulle crociere fluviali con i ponti di primavera (crociere dei tulipani), e gli individuali in Scandinavia. Ma la programmazione di punta partirà a giugno con tour, crociere e programmi classici che saranno presentati alle agenzie attraverso gli estratti dei cataloghi. A dire il vero, non abbiamo mai smesso di produrre depliant, anche se con tiratura ridotta, perché volevamo dare una continuità e assicurare una presenza nelle adv con veri e propri strumenti di vendita, sebbene ridimensionati. Vogliamo presidiare il mercato agenziale come tour operator tradizionale».

Nel dettaglio, già da metà marzo, Giver sarà presente nei punti vendita con offerte dedicate al Postale dei Fiordi Hurtigruten (compagnia di cui è agente generale per l’Italia) e alle Crociere di esplorazione. «Quest’ultimo prodotto – spiega Vullo – riguarda Alaska, Isole Svaalbard, Antartide e tre partenze sulle Galapagos, sempre con Hurtigruten. Riprenderemo poi le navigazioni sui fiordi, anche con Havila, compagnia norvegese che, in alternanza con Hurtigruten, coprirà la tratta su Bergen, e con queste due compagnie organizzeremo pacchetti di gruppo e individuali per la navigazione lungo la costa norvegese».

Poi viene rilanciata la programmazione sulla Scandinavia con voli charter su Tromsø e Vodo e una serie di tour organizzati nelle Isole Lofoten, Capo Nord, Fiordi Settentrionali e itinerari classici come i fiordi meridionali e le capitali scandinave.

Per il Nord Europa, inoltre, Giver conferma voli speciali sulla Norvegia e l’altro prodotto, l’Islanda, che sta andando bene con tour di gruppo e individuali; una destinazione che anche durante l’emergenza Covid, è stata percepita come meta ottimale rispetto alle altre per la bassa densità demografica e il plus della natura.

«Inoltre – aggiunge la gm – programmeremo le crociere fluviali di cui da oltre vent’anni siamo leader in quanto a numero di passeggeri con navi noleggiate e le nostra direzione di staff turistico a bordo: un’ampia gamma di itinerari che, escludendo ovviamente la Russia, prevedono crociere sul Danubio, sul Reno, sul Rodano in Francia e sull’Elba in Germania e una programmazione in Portogallo. In particolare, dal 23 luglio al 25 agosto, a bordo della nave Lisabel (imbarcazione di lusso con massimo 140 pax) programmeremo sette itinerari. Mentre sul Danubio avremo la motonave Vivienne da metà a giugno a fine agosto, con la quale proporremo itinerari da Vienna a Budapest e da Vienna a Sofia per tour di 8-10 giorni, e altri itinerari fino al delta del Danubio. Mentre sull’Elba programmeremo due crociere da Berlino ad Amburgo e due itinerari in Francia da Lione a Marsiglia. Si tratta di una programmazione charter – precisa Vullo – con un forte investimento da parte di Giver. Un sforzo che speriamo di onorare con un buon riscontro commerciale».

Riguardo al pricing, con l’impennata del petrolio di questi giorni, Giver starà alla finestre fino a maggio per calibrare al meglio le tariffe: «Di certo, quella degli adeguamenti tariffari non è mai stata la nostra metodica e vorremmo continuare così. È ovvio che la grave situazione attuale non ci permette di avere certezze. Speriamo solo di poter assorbire queste oscillazioni».

Tempi di attesa anche per lo staff Giver, composto da 45 persone: a fine marzo termina la cassa integrazione e la proprietà deciderà quali strategie adottare.

Infine, i rapporti con la rete agenziale: «Attualmente la Giver punta sugli incentivi che gli adv possono utilizzare per i loro clienti: tra le formule di promozione abbiamo esteso lo sconto fedeltà che viene applicato per tutti i nostri clienti repeater (circa il 40% sulle prenotazioni annuali) e proprio quest’anno abbiamo deciso di estendere questo sconto anche alle persone che hanno prenotato nel 2019, (ultimo anno di operatività normale) e nel 2020-21 con uno sconto del 5%. C’è poi lo sconto “Prenota Prima” valido fino al 30 aprile, che assicura il blocco delle tariffe. Inoltre abbiamo fatto altre iniziative relative ai voucher, questi crediti congelati da ormai 2 anni: incentiveremo il loro utilizzo con lo sconto del 10% sulle quote di partecipazione. Mentre riguardo alle operazioni rivolte alle adv riproporremo i nostri webinar: a marzo ne organizzeremo due dedicati alle crociere fluviali perché crediamo molto nella formazione mirata».