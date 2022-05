Charter a vela, la vacanza ideale con Nss













Un’estate in barca a vela, a contatto con il mare e la natura, in totale relax e senza orari. Per vivere una vacanza di questo tipo non c’è niente di meglio di un catamarano: imbarcazione a due scafi con ottime doti di stabilità e confortevole quantounappartamento.

Spazioso, sicuro, è il mezzo ideale per trascorrere una parentesi di spensieratezza e divertimento in famiglia e con gli amici. E perché no, anche con il proprio cane. Il catamarano ha, in base alla misura, dalle 4 alle 6 cabine matrimoniali, con bagni riservati e ambienti comunimolto ampi, una cucina completa e attrezzata, oltre ad ampi spazi esterni che consentono di abbronzarsi e trascorrere momenti di relax.

Con il catamarano è possibile svegliarsi ogni mattina in una cala diversa e vivere il mare da una prospettiva privilegiata. È un’imbarcazione che piace anche perché non sbanda come una normale barca a vela e anche i più sensibili difficilmente soffrono il mal di mare.

NSS Charter, operatore leader in Italia per numero di barche e qualità del servizio, offre assistenza completa full time a chiunque voglia trascorrere una vacanza in catamarano nel Mediterraneo. Con basi inSardegna (Costa Smeralda),Sicilia,IsoleEolie,Toscana-Arcipelago Toscano,Campania -Costiera Amalfitana eBaleari – Palma Di Maiorca, propone una flotta di catamarani da 12 a 20 metri di marchio Lagoon, oggi considerato il top tra i multiscafi da crociera.

Tutti i catamarani sono allestiti con cura e attenzione ai dettagli per garantire un servizio perfetto. È una vacanza alla portata di tutti. Un esempio? Una settimana a bordo di un catamarano da 12 metri con 4 cabine matrimoniali e 4 bagni a luglio costa circa 8.000 euro.

Lo staff di NSS Charter crea soluzioni tailor made per andare incontro a tutte le esigenze dei clienti e, per chi sceglie il luxury, nei catamarani dai 15 metri in su ci sono anche chef e hostess di bordo che pensano veramente a tutto, oltre a una serie di giochi extra per divertirsi in acqua. Anche per questo NSS Charter è l’operatore dei Vip.

www.nsscharter.com