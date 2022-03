Charity dinner per l’Ucraina all’hotel Villa Eden di Merano













È in programma per venerdì 11 marzo la charity dinner per l’Ucraina organizzato dall’hotel Villa Eden – The Leading Park Retreat a Merano, in provincia di Bolzano.

Inizia così la nuova stagione della struttura altoatesina a cinque stelle, aperta al pubblico dal prossimo sabato, che destinerà tutto il ricavato della cena di beneficenza alla popolazione ucraina.

Il costo della charity dinner è di 100 euro. È possibile prenotarsi chiamando al +39.0473.236583 o scrivendo a [email protected].

Villa Eden, celebre anche per il suo Longevity Medical Center “Eden Healths”, ora ripensato e ampliato, si è attivata anche per far recapitare nei territori di guerra, tramite i propri fornitori, un grande ordine di medicinali utili ai civili coinvolti nella guerra scatenata dalla Russia.