Certificato verde, l’obbligo sarà esteso da settembre ad aerei, treni e navi













Mentre si attende, a mezzo faq, l’ufficialità dell’esenzioni degli hotel dal green pass, il Consiglio dei ministri ha varato il decreto legge che ne determinerà l’uso dal 1° settembre sui mezzi di trasporto.

“Il criterio guida – precisa Palazzo Chigi in una nota – è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione”.

In base a questa suddivisione, specifica, il governo, sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto: aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

“L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto – sottolinea l’esecutivo – può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio”.

L’obbligo di certificato verde, va precisato, non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del Cts, non possono vaccinarsi.

«In questa fase la scelta del governo è investire sul pass per evitare chiusure e tutelare la libertà», ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

Intanto, proprio per assicurare a tutti l’accessibilità a trasporti e servizi – come i ristoranti al chiuso per cui da oggi è previsto l’impiego del pass – il commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo ha sottoscritto con Speranza e con i presidenti di Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite un protocollo d’intesa che prevede tamponi rapidi in farmacia a 8 euro per i ragazzi (tra i 12 e i 18 anni) e a 15 euro per tutti gli altri italiani.