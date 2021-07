Cerchi un hotel in Cina? Su Amadeus le strutture di Shiji Group













D’ora in poi sarà più semplice, per gli agenti di viaggio, trovare e prenotare alberghi e sistemazioni in Cina. Sebbene i collegamenti tra la Cina e il resto del mondo siano per ora, di fatto, fermi, Shiji Group, il principale player dei sistemi informativi per hotel in Cina, avvia una partnership con Amadeus, tra i gds più utilizzati in tutto il mondo da agenzie di viaggi e tour operator, per fornire nuovi contenuti riguardanti hotel e catene sul territorio cinese.

Una partnership che consentirà agli agenti di viaggio della rete di distribuzione di Amadeus di accedere a più opzioni di alloggio in Cina e a nuovi contenuti non ancora disponibili su altri sistemi di distribuzione globali.

Dal lancio delle operazioni nel 2007, infatti, Shiji Distribution Solutions ha costruito una rete di oltre 40.000 proprietà alberghiere, tra cui oltre 80 catene, e più di 2.500 hotel indipendenti.

«Molti hotel in Cina utilizzano la suite di soluzioni di Shiji, da pmf, channel management, crs, alle nostre soluzioni di back office – afferma Anson Lau, amministratore delegato di Shiji Distribution Solutions – La nostra partnership con Amadeus aprirà una nuova rete globale di distribuzione dell’hospitality ai nostri clienti alberghieri, consentendo loro di far crescere la loro attività a livello globale».

Soddisfatto anche Malcolm Cheong, general manager per la Cina di Amadeus Hospitality, che dichiara: «Siamo felici di collaborare con Shiji, dando la portata necessaria all’azienda per rendere disponibili i suoi contenuti a più agenti di viaggio che stanno cercando di effettuare prenotazioni in Cina. Fornendo nuovi contenuti dal portafoglio di hotel e catene cinesi di Shiji sulla nostra piattaforma di viaggio, stiamo arricchendo i contenuti disponibili e assicurando che i nostri venditori di viaggi abbiano una scelta più solida di sistemazioni alberghiere da offrire ai loro clienti. Mentre il settore dei viaggi internazionale comincia a recuperare terreno, la nostra partnership con Shiji offrirà ai viaggiatori esperienze senza stress che possono sbloccare il recupero e la crescita».