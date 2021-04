Celebrity Cruises innova il lusso con la nave Beyond













In anteprima mondiale, Celebrity Cruise ha svelato i dettagli di Celebrity Beyond, nave da crociera di serie Edge, terza della compagnia del gruppo Royal Caribbean ed emblema del lusso a bordo.

L’idea è proprio portare il luxury a una nuova era, e per questo il presidente e amministratore delegato di Celebrity Cruises Lisa Lutoff-Perlo ha assemblato un dream team di icone del lifestyle moderno: la designer britannica Kelly Hoppen Cbe, il designer americano Nate Berkus, l’azienda di design parigina Jouin Manku; l’architetto britannico Tom Wright lo chef stellato Michelin Daniel Boulud, il ceo e fondatore di Goop Gwyneth Paltrow.

Sono stati proprio loro a raccontare la genesi e le novità a bordo di Beyond.

«Celebrity Cruises è sempre stato un innovatore in mare, e ora abbiamo sfidato lo status quo con una nave che va oltre le aspettative, oltre l’immaginazione – ha detto Lutoff-Perlo – Beyond manda in frantumi ogni nozione preconcetta dell’esperienza di crociera. Offre un viaggio tra eleganza e accessibilità per tutto ciò che è importante per i nostri ospiti oggi: design lungimirante, eccellenza culinaria, benessere senza pari e servizio incomparabile».

Celebrity Beyond partirà per il viaggio inaugurale il 27 aprile 2022 da Southampton, Inghilterra, per una crociera di 10 notti in Europa occidentale visitando Bordeaux, Francia; Lisbona, Portogallo; e Siviglia, Malaga, Palma de Mallorca e Barcellona, Spagna. Offrirà poi viaggi nel Mediterraneo, tra cui itinerari di 9 notti in Italia e in Francia, e itinerari di 10 notti nelle isole greche fino all’inizio di ottobre, quando poi si dirigerà verso i Caraibi. I viaggi sono in vendita dal 28 aprile 2021.

I DETTAGLI. La nave si basa sulle caratteristiche e sul design delle gemelle Celebrity Edge (2018) e Celebrity Apex (2020), con spazi reimmaginati e versioni più lussuose dei brand più popolari del marchio.

L’architetto Tom Wright ha ampliato gli spazi esterni con viste sull’oceano. Il suo progetto allunga la nave di 20 metri e la innalza a 17 ponti di altezza, permettendo la reimmaginazione degli esterni The Retreat, il Resort Deck e il Rooftop Garden.

The Retreat è l’area resort per gli ospiti delle suite e ha un nuovo e speciale sundeck a due piani, con cabanas appartate, nuove aree di seduta chic, ulteriori giochi d’acqua e l’esclusivo Retreat Bar. La Retreat Lounge è un nuovo spazio per rilassarsi; mentre la nuova interpretazione di Hoppen dell’adiacente ristorante privato Luminae, ora nella parte anteriore della nave, diventa uno spazio dove ogni angolo offre esperienze diverse a ogni visita, in linea con il menu che cambia ogni giorno.

Una serie di sistemazioni contemporanee, suite con palette di colori freschi attendono gli ospiti di The Retreat, comprese le ridisegnate Edge Villas a due piani con piscine provate all’aperto, e le Iconic Suites di Celebrity, le più grandi della flotta, che offrono una vista migliore degli alloggi del capitano.

Il principale ponte aperto, più grande del 40% rispetto alle precedenti navi della serie Edge, presenta il Rooftop Garden, con aumento dei posti a sedere, nuovi angoli privati e più spazi per guardare film, godersi la musica dal vivo e cenare all’aperto nel Rooftop Grill. Un punto culminante è l’incorporazione di due piscine galleggianti a sbalzo di sei piedi e mezzo sopra il lato della nave, con gli ospiti oltre il bordo.

Sul Resort Deck, gli ospiti potranno godere di uno spazio asimmetrico con una piscina di 25 metri circondata da una terrazza e sedute sommerse.

Wright ha anche progettato il Magic Carpet, piattaforma a sbalzo dalle dimensioni di un campo da tennis, che scala il lato della nave e si trasforma da salotto all’aperto o ristorante in bilico sopra l’oceano lungo i ponti più alti a una piattaforma per andare sui ponti inferiori.

Berkus ha ripensato il Sunset Bar, quasi due volte più grande delle precedenti versioni, di ispirazione marocchina che ricorda una moderna Casablanca.

Il cuore della visione del lusso di Celebrity Beyond è la Grand Plaza, progettata da Jouin Manku. Ispirata alle piazze d’Italia, si estende su tre ponti. Il Martini Bar è al centro, sovrastato dal lampadario con centinaia di singole luci led.

Collegato al Grand Plaza, il nuovo ristorante intimo da 50 posti Le Voyage dello chef Daniel Boulud, con sedute intime circondate da portali luminosi che evidenziano i temi dei viaggi.

Il lusso non si ferma al design e all’esperienza culinaria, ma si estende anche al benessere con le nuove AquaClass Sky Suites, esperienza di vita immersiva. Beyond salpa con la partnership con l’attrice e imprenditrice Gwyneth Paltrow, nuovo consulente di benessere della linea. Tutti gli ospiti di Aqua Class avranno offerte di benessere a bordo, compresi i kit di fitness del marchio Goop della Paltrow.

«Con Celebrity Beyond abbiamo avuto l’opportunità di prendere le straordinarie caratteristiche di Celebrity Edge, il focus sulla connessione con l’oceano e i grandi spazi, e amplificarle davvero – ha aggiunto Richard Fain, presidente di Royal Caribbean Group, società madre di Celebrity Cruises – Ci siamo concentrati sul fornire più apertura, altezza e ampiezza in tutti gli spazi più popolari della nave. Il risultato finale è una nave di nuova generazione che incarna l’intersezione di architettura e design».