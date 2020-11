Celebrity Cruises aggiunge nuovi itinerari per l’inverno 2021-2022

Celebrity Cruises ha annunciato il suo programma aggiornato di crociere invernali 2021-2022 per Caraibi, Europa e Sudamerica. È stata ampliata la presenza caraibica, con nuovi itinerari di sette notti con overnight; ci nuovi itinerari in Spagna e Portogallo; un nuovo porto di partenza e itinerari più brevi in ​​Sudamerica.

Per quanto riguarda i Caraibi, saranno otto le navi Celebrity a solcarne i mari, comprese le nuove unità della serie Edge, Celebrity Edge e Celebrity Apex. La prima offrirà una stagione invernale completa di itinerari caraibici di sette notti sia nei Caraibi orientali che in quelli occidentali.

Celebrity Silhouette salperà per nuove rotte nei Caraibi meridionali con pernottamenti ad Aruba e Curaçao. Celebrity Summit sostituirà Celebrity Infinity per navigare per quattro e cinque notti da Miami, oltre a due crociere in New Mexico a dicembre 2021.

In Europa, Celebrity Infinity estenderà la sua stagione a ottobre e novembre, per vivere anche l’autunno a bordo. In partenza da Lisbona, navigherà nel Mediterraneo aggiungendo anche un “Best of Spain and Portugal” tour di 10 notti e due nuove crociere di sette notti nella penisola iberica per visitare destinazioni costiere come Palma di Maiorca, Siviglia, Alicante e Malaga in Spagna; e Porto, Portogallo. Poi si trasferirà da Lisbona a Rio de Janeiro, in Brasile, in 12 notti, facendo scali in Spagna, isole Canarie e Sudamerica.

A partire da dicembre 2021 fino a marzo 2022, Celebrity Infinity esplorerà l’America Latina, dai fiordi del Cile alle spiagge tropicali e foreste pluviali del Brasile fino alla punta dell’Antartide. Con un nuovo porto di partenza, Valparaiso. Il nuovo programma prevede: quattro nuovi itinerari da nove a 12 notti che fanno scalo nei porti di Argentina (anche in Patagonia) e Brasile. Ci sarà anche una crociera di 14 notti verso l’Antartide.

Celebrity Cruises sta applicando le raccomandazioni e le procedure del suo Healthy Sail Panel per garantire una vacanza in crociera sicura.