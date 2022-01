Celebrity Cruise cancella quattro crociere di Eclipse













Continuano le modifiche all’operatività delle flotte delle navi da crociera. Celebrity Cruises ha annunciato che cancellerà quattro settimane di crociere a bordo di Celebrity Eclipse, ovvero quelle programmate dal 26 marzo al 16 aprile 2022.

In una lettera inviata agli ospiti, il brand di Royal Caribbean ha dichiarato: “Celebrity Cruises ha lavorato a stretto contatto con le autorità sanitarie e governative, in ogni Paese da cui salpiamo, per valutare continuamente i piani operativi e gli itinerari delle navi. Di conseguenza, sospenderemo quattro partenze di Celebrity Eclipse in partenza dal 26 marzo al 16 aprile 2022».

Le prime tre cancellazioni riguardano crociere sulla costa occidentale degli Usa in partenza da Los Angeles con scali in porti della California e del Messico. La partenza del 16 aprile era invece diretta a nord, da Los Angeles, verso Vancouver.