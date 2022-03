CDSHotels cresce in Salento con il 4 stelle Marelive













CDSHotels amplia il portfolio con l’ingresso del 4 stelle Marelive di Torre Sant’Andrea Melendugno (Lecce), tra le bianche spiagge del Salento.

Hotel design, a soli 900 metri dal mare, il Marelive è stato fin dalla sua ideazione progettato e realizzato all’insegna della filosofia green, con un occhio nella direzione della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico.

Fioravante Totisco, amministratore unico di CDSHotels, dichiara: «Siamo moto lieti di annunciare l’ingresso di un nuovo hotel di design alla collezione di strutture che compongono il nostro network; questa operazione risponde appieno alla strategia promossa dal nostro Gruppo volta ad ampliare e diversificare l’offerta di prodotto per intercettare le richieste della clientela e divenire punto di riferimento per le vacanze balneari in Puglia e nel sud Italia».

Marelive sorge in un’area geografica strategica perché ricca di punti di interesse culturali e attrazioni naturalistiche, a cominciare dalla famosa spiaggia di Torre dell’Orso che dista soli 1200 metri dalla struttura, fiore all’occhiello balneare dell’intera costa salentina. A poca distanza dall’hotel, si trovano il centro abitato di Torre Sant’Andrea, e ancora Otranto, patrimonio culturale dell’Unesco, con la cattedrale normanna, le antiche mura e il castello aragonese.