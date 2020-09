CDSHotels aprirà nel 2021 un villaggio all inclusive a Monopoli

CDSHotels guarda al futuro. Infatti, a maggio 2021 aprirà una nuova struttura: Porto Giardino di Monopoli, incastonato in una delle zone più suggestive e amate della Puglia, a due passi da Castellana Grotte e da Alberobello, nella Valle d’Itria. Porto Giardino sarà un villaggio all inclusive con una serie di servizi ideali per le famiglie, ma anche per giovani coppie e diversamente giovani.

Equidistante dagli aeroporti di Bari e di Brindisi, la struttura ha ben undici sale congressi e ampi spazi sia interni che esterni. E ben tre ristoranti a tema, con un’area dedicata completamente alle famiglie e ai loro piccoli.

Con l’acquisizione di Porto Giardino diventano undici le strutture gestite dalla catena alberghiera CDSHotels, tra le più importanti a livello nazionale. Il gruppo ha infatti ben 5 villaggi in Puglia, da Polignano a Mare a Lido Marini, tutti vicini a parchi naturali regionali e oasi protette (Pietrablu Resort&SPA, Riva Marina Resort, Relais Masseria Le Cesine, Alba Azzurra, Costa del Salento Village), uno in Sicilia, il CDSHotels Terrasini – Città del Mare, l’esclusivo cinque stelle Marenea Suite Hotel a Marittima di Diso e tre hotel sui due mari del Salento, Grand Hotel Riviera a Santa Maria al Bagno (Jonio) e Corte di Nettuno e Basiliani a Otranto (Adriatico).