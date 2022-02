CdsHotels amplia la proposta Mice in sette strutture













CdsHotels aumenta l’offerta Mice, anche grazie ai centri congressi situati presso sette delle 12 strutture in portfolio (di cui 5 hotel collection e 7 villaggi turistici). Servizi per andare incontro alle esigenze della clientela, dedicati all’organizzazione di meeting, incentive, ma anche congressi e altre tipologie di eventi.

«L’inizio del 2022 coincide con una rinnovata richiesta da parte del segmento Mice, rispetto alla forzata staticità del biennio precedente – spiega Ada Miraglia, direttore commerciale CdsHotels – Il primo trimestre dell’anno segna l’avvio della programmazione di eventi aziendali, per tale ragione oltre a una sensazione di fiducia condivisa verso un futuro che, progressivamente, condurrà il nostro settore fuori dagli effetti della pandemia, registriamo una significativa richiesta di incentive aziendali, congressi multilevel, forza vendite, Ecm, eventi sportivi nazionali e internazionali. Anche sul fronte team building, sottolineiamo una ritrovata domanda che include richieste di programmazioni con attività en plein air».

Riva Marina Resort, Basiliani, Relais Masseria le Cesine, Porto Giardino, Pietrablu Resort & Spa, Grand Hotel Riviera, CdsHotels Terrasini rappresentano la proposta del Gruppo per il segmento Mice: oltre 36 sale meeting di diversa capienza e un grande anfiteatro sul mare con 1.200 posti (a Terrasini). Il contesto di qualità completa l’offerta, ponendo la catena alberghiera come riferimento nell’ambito Mice in Italia e nel panorama europeo. Infatti, la posizioni geografica, nel caso di strutture con affaccio diretto sul mare o in prossimità del centro storico di Otranto, il servizio tailor made, l’organizzazione di attività sul territorio e i centri benessere rappresentano un proseguimento del programma.

«Anche la domanda relativa alle accomodation è in crescita – prosegue Miraglia – Infatti, rispetto alla scorsa stagione, il numero di camere richieste dai clienti è raddoppiato e abbiamo trattative in corso per eventi in esclusiva, alcuni dei quali già confermati. Confidiamo che una simile ripartenza possa proseguire senza subire nuovi contraccolpi, dimostrandosi il nuovo volano per riportare il settore lungo il suo tradizionale corso. Forti del know how dei reparti dedicati al Mice, un ingranaggio organizzativo perfettamente oliato e grazie alla solidità del nostro marchio, riteniamo che ci siano le premesse per raggiungere obiettivi soddisfacenti».

Ecco nel dettaglio l’offerta Mice firmata CdsHotels: