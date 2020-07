Cdp stanzia 75 milioni di euro per Malpensa e Linate

Cassa Depositi e Prestiti ha sottoscritto un finanziamento da 75 milioni di euro in favore di Sea – Società per Azioni Esercizi Aeroportuali Spa, che gestisce gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, finalizzato a supportare gli investimenti previsti per il loro sviluppo.

Le nuove risorse verranno destinate, tra l’altro, all’adeguamento delle infrastrutture, al miglioramento della qualità dei servizi, della sicurezza e dell’efficienza operativa degli scali, anche in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19.

«Con questa operazione – spiega Fabrizio Palermo, amministratore delegato del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti – Cdp conferma di essere in prima linea nello sviluppo infrastrutturale del Paese, anche nella fase di ripartenza dopo il coronavirus. Riteniamo infatti che il settore aeroportuale, fortemente impattato dall’emergenza sanitaria mondiale, costituisca un comparto strategico e di primaria importanza per il rilancio del Paese. In particolare, gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate rappresentano snodi fondamentali del traffico aereo nazionale e il finanziamento di Sea consentirà di migliorarne le infrastrutture e la qualità dei servizi».

I due terminal rappresentano il secondo sistema aeroportuale in Italia con oltre 35 milioni di passeggeri nel 2019 (circa il 18% del traffico passeggeri totale del Paese). Gli aeroporti di Malpensa e Linate sono, inoltre, identificati come nodi strategici della rete Ten-T europea.