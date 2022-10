Cdp, 750 milioni a UniCredit anche per le Pmi del travel

C’è anche il tourismo tra i settori che Cassa Depositi e Prestiti, ora attraverso UniCredit, intende sostenere. Cdp ha emesso 750 milioni di euro per l’istituto bancario con l’obiettivo di offrire sostegno alle imprese minori – Pmi e Mid Cap (middle size capitalization) – appartenenti a settori strategici per l’economia italiana.

La nuova finanza, che darà priorità al Sud Italia, contribuirà alla crescita e agli investimenti delle imprese operanti nei servizi turistici, ma anche nella ristorazione, nei beni di consumo, nella meccanica e nei metalli.

Il tesoretto sarà destinato per il 51% della provvista alle piccole e medie imprese; per almeno il 25% a Pmi e Mid Cap con sede legale e/o operativa in una delle otto regioni del Mezzogiorno.

Il finanziamento da 750 milioni è stato concesso da Cdp a UniCredit tramite sottoscrizione di un’emissione obbligazionaria “senior unsecured” e sarà integralmente impiegato dalla banca attraverso nuovi prestiti – di importo fino a 20 milioni e di durata non inferiore a 24 mesi – a favore delle imprese attive nei settori sopraelencati.

L’operazione rientra nell’ambito della più ampia collaborazione tra le due istituzioni, che ha consentito tra l’altro di sviluppare strumenti di finanza alternativa quali i basket bond per le filiere strategiche italiane. E fa inoltre seguito al prestito obbligazionario da 1 miliardo da parte di Cdp integralmente impiegato da UniCredit per nuovi finanziamenti a favore di oltre 21mila Pmi e Mid Cap operanti nei settori più colpiti dal Covid.

Il progetto segue le priorità di intervento relative al sostegno alle filiere strategiche come previsto dal Piano 2022-2024 di Cdp.