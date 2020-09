Cbi post Covid, torna il Mice con i webinar “What Buyer want”

Pianificazioni non prima del secondo semestre 2021, ancora tanta incertezza tra gli operatori ma pieno riconoscimento alla Mice industry italiana per le doti di innovazione e adattamento in risposta alla pandemia: queste le prime indicazioni espresse dai partner inglesi nel corso del primo dei cinque webinar “What Buyers Want” organizzati sui principali mercati internazionali da Convention Bureau Italia e in collaborazione con Enit, tenutosi nei giorni scorsi online con la partecipazione di oltre 100 operatori della meeting industry italiana del Regno Unito.

Nelle ricerche di mercato sottoposte ai buyer Uk sono state riscontrate le comprensibili paure di viaggiare, mitigate però dalla percezione, da parte di chi viaggia, che tutte le misure di sicurezza sono state messe in atto e funzionano bene. Inoltre, è stata riconosciuta e fortemente apprezzata la capacità tutta italiana di riorganizzarsi e dirottare i propri sforzi organizzativi verso la parte digitale/ibrida degli eventi. Per molti però, questa rimane una soluzione temporanea e si attende con impazienza il momento in cui organizzare eventi “face to face” tornerà a essere la normalità.

Per quanto riguarda invece il riscontro dagli operatori Mice italiani è emersa sicuramente un’attenzione maggiore al mercato nazionale e a un inevitabile investimento sulla parte marketing a scapito della parte sales. Del resto gli stessi player del Cbi riconoscono che le regole sono cambiate e che tra le priorità ora ci sono quelle di adottare provvedimenti efficaci per ristabilire la fiducia dei clienti esteri e una comunicazione appropriata.

Il programma dell’operazione What Buyers Want Focus On, nata dalla buona riuscita della passata edizione e grazie al feedback dei suoi soci che hanno indicato i

mercati internazionali a cui erano più interessati, prevede ora altri quattro appuntamenti dedicati ai singoli mercati esteri di riferimento, quali Germania (17 settembre), Francia (8 ottobre), Benelux (20 ottobre) e Usa (22 ottobre).