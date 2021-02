Cathay, stop all’obbligo di mascherina in First e Business class













Cathay Pacific ha modificato le regole, rimuovendo l’obbligo della mascherina per i passeggeri di First e Business class.

Un sindacato dell’equipaggio ha messo in dubbio la decisione, definendola rischiosa, preoccupato del malcontento dei passeggeri in Economy e della disparità di trattamento. La compagnia aerea, però, respinge le critiche appellandosi a due fattori che garantirebbero la sicurezza: l’aumento della quantità di spazio personale tra i passeggeri di First e Business class e l’utilizzo dei filtri Hepa a bordo degli aerei.

Il vettore aveva reso obbligatorio l’uso della mascherina per tutti i passeggeri nel maggio 2020, sia all’interno dell’aeroporto che durante il volo.