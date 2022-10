Cathay riprende i voli diretti tra Milano e Hong Kong

Tornano i collegamenti diretti tra Milano e Hong Kong. Lo scorso sabato 8 ottobre, infatti, il volo CX234 di Cathay Pacific è decollato dall’aeroporto di Malpensa alla volta di Hong Kong con il vettore che dopo oltre due anni e mezzo ha ripristinato l’unico collegamento diretto tra l’Italia e il principale hub d’Oriente, crocevia strategico per viaggiare in Asia e Oceania.

Per la compagnia di Hong Kong si tratta di un momento storico che segna un ulteriore passo avanti verso una completa ripresa delle operazioni in Europa, interrotte nel gennaio 2020 a causa della pandemia di Covid-19 e oggi gradualmente ripristinate grazie anche alla progressiva distensione delle norme per viaggiare in Oriente.

A sottolineare l’importanza del momento, una delegazione in rappresentanza del management di Cathay Pacific composta da Ronald Lam, chief customer and commercial officer e Kinto Chan, general manager Europe, ha dato personalmente il benvenuto a bordo ai 334 passeggeri del volo insieme ad Andrea Tucci, vice president aviation business development di Sea Aeroporti Milano, celebrando il ritorno di un collegamento cruciale per il traffico business e leisure in partenza e transito dallo scalo intercontinentale milanese.

«Oggi è un grande giorno per la business community e per il turismo internazionale. Dopo oltre due anni torniamo ad offrire un collegamento diretto tra Milano, capitale economica dell’Italia e porta di accesso all’incredibile patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del Bel Paese, e Hong Kong, primario hub finanziario e turistico dell’Asia: l’importanza strategica di questo asse è evidente in entrambe le direzioni», ha dichiarato Ronald Lam – La revoca della quarantena obbligatoria in hotel per l’ingresso ad Hong Kong, abolita prima per il personale di bordo e poi alla fine del mese di settembre per tutti i passeggeri in arrivo in città, ha dato un impulso ulteriore al processo di ripresa che renderà Hong Kong sempre più connessa e accessibile a chi viaggia per lavoro e per piacere».

Per Andrea Tucci di Sea Milano, «la scelta del vettore di riavviare i collegamenti per l’Italia, appena le condizioni regolamentari e di business lo hanno consentito, e la decisione di puntare prioritariamente su Malpensa per riattivare i collegamenti dall’Italia sulla propria rete, conferma il ruolo strategico della nostra infrastruttura in particolare per i collegamenti di lungo raggio. La combinazione di un mercato forte ed in rapida ripresa misurato dalla dimensione della catchment area servita e dalla attrattività che il territorio esercita per tutti i segmenti e motivazioni di viaggio, costituisce l’elemento fondante nella scelta di investimento di Cathay. Rivedere, oggi, il nostro bacino di traffico nuovamente collegato alla rete di Cathay via Hong Kong, uno degli hub più importanti in Asia per dimensione e qualità della rete, assicurerà lo sviluppo della connettività verso Asia ed Oceania aumentando la qualità dell’offerta commerciale a Malpensa. Attualmente il recupero del traffico sul nostro aeroporto è pari al 97% del pre-Covid grazie al contributo di 75 compagnie aeree su di un network di 190 destinazioni, in particolare il recupero complessivo sul long haul previsto per la Winter è dell’88%».

Il rafforzamento dei collegamenti dall’Europa migliorerà le coincidenze per raggiungere, via Hong Kong, anche le altre destinazioni coperte dal network di Cathay Pacific in Asia Pacifico tra cui Cina, Giappone, Filippine, Thailandia e Australia.

I voli dall’Italia verranno operati con i nuovi Airbus A350-1000, fiore all’occhiello della flotta della compagnia con una configurazione a tre classi e un totale di 334 posti disponibili (46 in Business Class, 32 in Premium Economy e 256 in Economy).