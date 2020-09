Cathay Pacific torna a volare da novembre da Milano a Hong Kong

Cathay Pacific torna a volare su Milano con il ripristino del collegamento da Hong Kong a Malpensa. Il ritorno è previsto per il prossimo 14 novembre, ma sarà comunque una ripresa graduale partendo da due frequenze settimanali con partenza dall’Italia il mercoledì e il sabato.

Ad annunciare il ritorno di Cathay a Malpensa è stato Justin Chang, country manager Italia & Spagna della compagnia, in occasione degli Italian Mission Awards, dove Catahy ha ottenuto il premio come “Migliore compagnia aerea per i viaggiatori d’affari – Rotte verso Asia e Medio Oriente”.

«Ci è stato conferito – ha detto Chang – proprio mentre riceviamo la conferma che a ore riapriranno le vendite sulla tratta Milano Malpensa-Hong Kong. La data prevista per il ritorno del volo, due volte alla settimana con partenze dall’Italia il mercoledì e il sabato, è il prossimo 14 novembre».