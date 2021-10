Cathay Pacific torna a volare da Milano a Hong Kong













La compagnia aerea Cathay Pacific torna a volare da Milano Malpensa verso Hong Kong dal prossimo 6 novembre. «È una notizia importante che festeggiamo qui a Rimini con questo nuovo inizio che sia bene augurante per tutto il settore – ha detto Daniele Bordogna, sales & marketing manager Italia del vettore durante la tre giorni di Rimini da poco conclusa – Speriamo anche di riaprire presto i collegamenti da Roma Fiumicino, ma al momento registriamo più domandasse Milano. Quest’anno Cathay Pacific festeggia 75 anni e ritornare a volare dall’Italia è un segnale importante: speriamo presto di tornare ai livelli pre Covid».

I collegamenti verranno operati con l’A350-1000 con due frequenze settimanali. «L’aeromobile è configurato con tre classi di servizio: 46 posti in Business, 32 in Premium economy e 256 in Economy per un totale di 334 posti a sedere. Continuiamo a credere nel trade che conta circa l’80% del nostro fatturato in Italia», ricorda il manager. A disposizione delle agenzie di viaggi c’è, come sempre, la piattaforma aggiornata CxAgents.