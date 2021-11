Cathay Pacific riprende la rotta Malpensa-Hong Kong













A poco più di un mese di distanza dai festeggiamenti del compleanno di Cathay Pacific, ha riaperto il collegamento diretto tra Milano e Hong Kong, con una programmazione settimanale.

Il volo CX234, infatti, partirà ogni sabato alle 11:45 dall’aeroporto di Milano Malpensa, mentre il volo CX233 decollerà ogni venerdì dall’aeroporto Internazionale di Hong Kong alle 00:50 (ora locale).

Per tornare a presidiare i cieli italiani, Cathay Pacific ha scelto i suoi moderni Airbus A350-1000: gli aeromobili più leggeri ed efficienti che, grazie al design, ai motori di ultima generazione e all’utilizzo di materiali avanzati, riducono e ottimizzano il consumo di carburante in volo.

«L’aeromobile è configurato con tre classi di servizio: 46 posti in Business, 32 in Premium economy e 256 in Economy per un totale di 334 posti a sedere. Continuiamo a credere nel trade che conta circa l’80% del nostro fatturato in Italia», aveva preannunciato Daniele Bordogna, sales & marketing manager Italia del vettore durante la fiera di Rimini manager. A disposizione delle agenzie di viaggi c’è, come sempre, la piattaforma aggiornata CxAgents.